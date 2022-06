Com direito a 'pneu', Nadal domina Ruud e conquista Roland Garros pela 14ª vez

Maior vencedor de Grand Slams na história, o #5 Rafael Nadal conquistou mais um dos grande torneios da temporada. Neste domingo (5), o espanhol dominou inteiramente o desafiante #8 Casper Ruud na final de Roland Garros 2022, vencendo o adversário por 3 sets a 0. Nadal vence, pela primeira vez na carreira, o Australian Open e o Aberto da França no mesmo ano.

Os dois primeiros períodos tiveram a mesma parcial: 6/3. No último, um incrível 'pneu' (ou seja, 6/0) a favor de Nadal, que fechou a peleja em 2h18 de duração. Foi o 14º título do espanhol no Major do saibro, o maior número para um dos quatro grandes torneios do ano em toda a história.

Incontestável

A partir do segundo game da partida, uma série de três momentos com quebras de saque - os dois primeiros com dois break points, o último após oito pontos. No final, 6/3 para Nadal.

O segundo período começou com dificuldades para Nadal, que precisou de dez pontos para vencer - rejeitando três break points. O melhor ranqueado foi recusado no quarto momento, mas Ruud também foi refutado no quinto. O norueguês entrou não venceu mais nenhum game na partida, sendo quebrado mais duas vezes. No final, novo 6/3 para o maior campeão do torneio na história.

O terceiro set foi um show do espanhol. O norueguês, que sentiu o peso da estreia em finais deste tamanho, foi quebrado nos segundo, quarto e sexto momentos, Nadal aproveitou o segundo break (e match) point para colocar 6/0 no placar e, mais uma vez, sagrar-se campeão de Roland Garros.