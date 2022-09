Sinner perde para Mikael Ymer, mas Itália fecha fase de grupos da Copa Davis com vitória sobre Suécia

A Itália bateu a Suécia na rodada final da fase de grupos da Davis Cup Finals neste domingo (18), confirmou o 100% de aproveitamento e, de quebra, classificou a Croácia às quartas de final da competição, que acontecem em novembro. A disputa do grupo A aconteceu em Bologna.

O #15 Matteo Berrettini começou o dia com vitória de duplo 6/4 sobre o #119 Elias Ymer, em 1h17. O ex-top 10 só perdeu oito pontos no serviço em toda a partida e não foi quebrado nenhuma vez. Esta vitória já decretou a eliminação da Suécia na competição, por causa dos critérios de desempate em relação à Croácia, que venceu os confrontos contra os suecos e os argentinos, que ficaram com a lanterna da chave.

Na sequência, o #98 Mikael Ymer empatou o confronto, com uma grande vitória sobre o #11 Jannik Sinner. O sueco anotou 6/4, 3/6 e 6/3, em 2h25, decretando a primeira derrota do italiano em partidas de simples na Copa Davis.

Para fechar o dia, Simone Bolelli e Fabio Fognini bateram Andre Goransson e Nicolae Madaras por 2 a 0, parciais de 7/6(1) e 6/2.

Quartas de final definidas

Os confrontos desta semana definiram as quartas de final da competição. A fase decisiva da Copa Davis acontece entre 22 e 27 de novembro, em Málaga, na Espanha.