Thiago Monteiro cai diante de João Sousa e Brasil perde para Portugal na Copa Davis

*Direto de Viana do Castelo, Portugal

O Brasil acabou sendo derrotado para Portugal na repescagem do Grupo Mundial I da Copa Davis. No duelo número quatro, #65 Thiago Monteiro caiu diante de #56 João Sousa por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1 em 1h27, neste sábado (17). O evento realizado no Centro Cultural de Viana do Castelo, no norte do país lusitano e foi jogado no piso duro rápido indoor.

A vitória garantiu os portugueses na disputa do torneio classificatório em 2023. Já os brasileiros, terão que disputar os playoffs do Grupo Mundial I. Em caso de vitória, jogam o Grupo Mundial na luta por vaga nos qualificatórios de 2024.

Domínio português

João começou sacando e confirmou o serviço. Logo em seguida, veio já a primeira quebra diante do brasileiro. Depois, novamente muito consistente, sacou bem a abriu logo 3/0.

Thiago entrou no jogo e com regularidade, diminuiu a partida. Posteriormente, Sousa já teve mais dificuldades em usar seu saque como principal arma. Usando muitos slices, o lusitano contou com erros de Monteiro para confirmar o 4/1.

O cearense, com mais confiança, voltou ao saque muito bem e com pouco tempo, tratou de confirmar novamente o seu serviço. Em seguida, João Sousa, novamente passou aperto e dificuldades, mas ao fim, conseguiu mais um game. Thiago voltou a confirmar o saque e Sousa saca para o set.

De forma espetacular, Thiago abriu 15-40 e teve a oportunidade de voltar para o jogo. O português, na primeira oportunidade, conseguiu salvar primeiro break. Depois de uma longa troca, Monteiro errou uma bola simples e joga pra fora, levando o jogo para o deuce. João Sousa teve dois set points. No terceiro, novamente, o cearense jogou pra fora e deu o set para o lusitano, fechando em 6/3.

Frustrado e um pouco abalado por seus erros, Thiago já começou sendo quebrado. João Sousa, mais confiante, sacou bem e abriu logo 2/0. No terceiro, o brasileiro errou um smash completamente sozinho e deu o game para Sousa, abrindo 3/0.

Logo em seguida, o jogo ficou paralisado por cerca de oito minutos pois Monteiro pediu atendimento médico. Parece ter sentido algo no seu tornozelo, que teve que tirar o tênis para o médico avaliar a situação da região.

Depois disto, Monteiro, apesar de ter voltado para as quadras, não estava mais com a mesma confiança. Mesmo conseguindo confirmar o quinto game, o sul-americano não conseguia demonstrar a mesma intensidade nos golpes e nas corridas. E o lusitano, aproveitou o momento. No sétimo game, Thiago até teve oportunidade de vencer e conseguiu salvar três match-points. Entretanto, no quarto não teve jeito e João Sousa conseguiu carimbar a celebração portuguesa, fechando em 6/1.