Azarenka sobrevive contra Zhu e volta às quartas do Australian Open; Pegula bate Krejcikova

Em duelo muito equilibrado, a experiência pesou no fim e a #24 Victoria Azarenka derrotou a #87 Lin Zhu para garantir vaga às quartas de final do Australian Open. Bicampeã do torneio, a ex-número 1 do mundo venceu de virada com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4, em 2h42, na manhã deste domingo (22), na Rod Laver Arena. A partida terminou após às 2h no horário local.

No primeiro set, Zhu, que havia derrotado as cabeças de chave Teichmann e Sakkari nas últimas partidas, demonstrou muita confiança, enquanto Azarenka foi inconsistente. A chinesa abriu 2/0, tomou a virada, mas não se abalou. Ela finalizou a primeira parcial com quase o mesmo número de bolas vencedoras (14 a 15) e cometeu menos da metade dos erros não-forçados (7 a 15). Passando pelos seus games de saque com bem mais tranquilidade, a asiática fez 6/4, em 54 minutos.

Azarenka voltou diferente para a segunda parcial. A belarussa passou a colocar mais o primeiro saque em quadra (de 55% para 69%), não foi quebrada e diminuiu a quantidade de erros não-forçados. Zhu conseguiu alguns belos pontos, mas não o suficiente para ameaçar a ex-número 1 do mundo. A cabeça de chave 24 abriu 5/0 e, quando serviu para o set, não falhou, anotando 6/1, após 43 minutos.

A parcial decisiva inicial com games muito longos e seis quebras seguidas. Zhu passou a ser mais agressiva, acumulando mais erros, mas também mais winners, principalmente nas paralelas, enquanto Azarenka sacou com quebra à frente três vezes, sem conseguir consolidar. Depois disso, a chinesa conseguiu confirmar para fazer 4/3 e, então, pela primeira vez demonstrou sentir o jogo.

A chinesa passou a acumular muitos erros consecutivos, permitiu que Azarenka confirmasse o saque e quebrasse na sequência. Sacando em 5/4, a belarussa enfrentou dois break points, mas arrancou forças para assegurar a vitória e a vaga às quartas de final em Melbourne pela primeira vez desde 2016.

Pegula vence oitava seguida

Nas quartas de final, Azarenka vai enfrentar a #3 Jessica Pegula. Tenista melhor ranqueada ainda viva no Aberto da Austrália, a estadunidense derrotou a #23 Barbora Krejcikova e conquistou a oitava vitória consecutiva na temporada. A cabeça de chave 3 anotou 2 sets a 0 diante da ex-top 5 com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h43, na John Cain Arena. Pelo terceiro ano seguido, Pegula vai às quartas de final em Melbourne.

Em toda a partida, Krejcikova só passou pelos games de saque sem ser ameaçada em três oportunidades. No total, a tcheca enfrentou 18 break points e salvou 13 deles, enquanto converteu as duas chances cedidas por Pegula. A campeã de Roland Garros 2021 sobreviveu em alguns longos games, mas não foi o suficiente. A estadunidense fechou a partida com mais winners (20 a 19) e bem menos erros não-forçados (19 a 36), garantindo mais uma vitória em sets diretos.

Duelo pesado nas quartas

Azarenka e Pegula já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada lado. A estadunidense venceu o último deles, nas semis do WTA 1000 de Guadalajara, em outubro do ano passado, e também triunfou no confronto que fizeram no Australian Open em 2021. A belarussa prevaleceu nos duelos em Berlim e Indian Wells 2021.