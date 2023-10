Favoritas avançam no primeiro dia da chave principal da 38ª edição do Bahia Juniors Cup

As principais favoritas largaram com vitória, nesta segunda-feira, na chave principal da 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador (BA), torneio dos mais importantes do juvenil do país e dos que mais revelam talentos para o tênis nacional. O torneio é realizado no Clube Bahiano de Tênis e tem a parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

Cabeça de chave 1 do torneio mundial até 18 anos, a paranaense Paola Dalmonico passou pela brasileira Catarina Cardoso por 6/0 6/3 e encara Giovana Barbosa nas oitavas de final. A segunda favorita, a paulista Stefany Lima derrotou a brasileira Yasmin Costa por 6/1 6/0 e medirá forças contra a brasileira Lara Melo que derrotou a paraguaia Victoria Lopez por 6/3 6/4.

No masculino, o baiano Gabriel Godoy acabou superado pelo segundo favorito, Henrique de Brito por 6/2 6/0. Henrique terá pela frente nas oitavas de final Victor Rocha.

Luis Miguel, semifinalista de Wimbledon na categoria 14 anos este ano, que recebeu um convite do torneio baiano. Miguel vem de furar o quali em Santa Cruz, na Bolívia, e tirar o top 100, o argentino Segundo Zapico, na última semana. O duelo ocorre às 15h. Nesta terça-feira o torneio principal de 18 anos começa a partir das 15h com o cabeça de chave 1 entre os meninos, o carioca Nicolas Oliveira, encarando a promessa goiana,semifinalista de Wimbledon na categoria 14 anos este ano, que recebeu um convite do torneio baiano. Miguel vem de furar o quali emna Bolívia, e tirar o top 100, o argentino Segundo Zapico, na última semana. O duelo ocorre às 15h.

Outro destaque nesta terça será a baiana Luana Paiva que estreia contra a paraguaia Ana Julieta, também às 15h. A baiana Karoline Oliveira faz duelo nordestino contra a potiguar Beatriz Guerra não antes das 16h30.

Ao todo são 350 atletas de sete países (Brasil, Holanda, Colômbia, Argentina, Paraguai, Peru e Jamaica) contabilizando todas as categorias desde o J100 mundial até 18 anos, passando pelo Sul-Americano Cosat (16 e 14 anos) e o Brasileiro (12 anos). O número é um recorde histórico para o evento.

Bahia Juniors Cup é responsável por revelar grandes talentos do tênis brasileiro. Nos últimos anos, João Fonseca foi campeão de 2021 e recém conquistou o título do US Open. Em 2017, Thiago Wild levantou o caneco em final contra Sebastian Baez. Ele venceu no ano seguinte o US Open juvenil e hoje está entre os 80 melhores do ranking profissional. Sebastian Baez foi o vice-campeão na mesma edição e hoje está entre os 30 do mundo no profissional. é responsável por revelar grandes talentos do tênis brasileiro. Nos últimos anos, João Fonseca foi campeão de 2021 e recém conquistou o título do US Open. Em 2017,levantou o caneco em final contraEle venceu no ano seguinte o US Open juvenil e hoje está entre os 80 melhores do ranking profissional.foi o vice-campeão na mesma edição e hoje está entre os 30 do mundo no profissional.