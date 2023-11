Luis Miguel, de 14 anos, brilha e derruba principal favorito na estreia na 38ª edição do Bahia Juniors Cup

Uma das jóias do tênis brasileiro, Luis Miguel, de apenas 14 anos, aproveitou bem o convite recebido pela organização e derrubou simplesmente o principal favorito nesta terça-feira na estreia da 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador (BA), torneio dos mais importantes do juvenil do país e dos que mais revelam talentos para o tênis nacional. O torneio é realizado no Clube Bahiano de Tênis e tem a parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

O tenista que fez semifinal de Wimbledon na categoria 14 anos nesta temporada derrotou o carioca Nicolas Oliveira, 86º do mundo, por 2 sets a 1 de virada com parciais de 1/6 6/3 7/6: "Consegui fazer uma grande partida contra o cabeça 1 que é top 100 do ranking. Jogar em Salvador é muito bom, condições excelentes, piso rápido que é meu preferido, bola mais lenta, gosto muito dela. Derrotar o favorito me dá uma confiança muito boa no torneio. Serei um pouco mais respeitado também. Vamos com tudo para a próxima rodada", declarou Luis Miguel.

Na semana passada ele havia entrado em seu primeiro torneio juvenil na carreira furando o qualificatório em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e eliminou o 85º colocado, o argentino Segundo Zapico.

Luis Miguel disputa apenas seu segundo torneio no circuito mundial até 18 anos após uma disputa apenas seu segundo torneio no circuito mundial até 18 anos após uma

temporada de destaque na categoria 14 anos. Conquistou o vice do qualificatório sul-americano para Wimbledon até 14 anos no Brasil e em Londres, no piso de grama, fez história indo até as semifinais. Ainda faturou títulos no concorrido circuito europeu Tennis Europe em Duren, na Alemanha, Blois e Annecy, na França.

Seu próximo adversário será Washington Junior ou Caio Dourado, nas oitavas de final.

O baiano Victor Rocha, com patrocínio da Solutis/Faz Atleta, passou pelo argentino Dante Pagani por 6/4 2/6 7/5 e encara o segundo favorito, Henrique de Brito. A quarta-feira será reservada para todos os jogos de oitavas de final.

Ao todo são 350 atletas de sete países (Brasil, Holanda, Colômbia, Argentina, Paraguai, Peru e Jamaica) contabilizando todas as categorias desde o mundial até 18 anos, passando pelo Sul-Americano Cosat (16 e 14 anos) e o Brasileiro (12 anos). O número é um recorde histórico para o evento.

O Bahia Juniors Cup é responsável por revelar grandes talentos do tênis brasileiro. Nos últimos anos, João Fonseca foi campeão de 2021 e recém conquistou o título do US Open. Em 2017, Thiago Wild levantou o caneco em final contra Sebastian Baez. Ele venceu no ano seguinte o US Open juvenil e hoje está entre os 80 melhores do ranking profissional. Sebastian Baez foi o vice-campeão na mesma edição e hoje está entre os 30 do mundo no profissional.

O Bahia Juniors Cup já revelou outros grandes nomes do tênis nacional como Gustavo Kuerten, campeão na categoria 16 anos, em 1993 em final épica contra o baiano Duda Catharino, hoje o diretor do evento. Outros nomes que passaram pelo evento foram Fernando Meligeni, Marcelo Melo, Teliana Pereira, entre outros.

A 38ª edição do Bahia Juniors Cup conta com o patrocínio da SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia. . O evento teve a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Sul-Americana de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Bahiana de Tênis.