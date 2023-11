Gaúcho derruba chileno ex-número 1 do mundo e é campeão do 37º Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre

O gaúcho Marcelo Krebs segue reinando nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil. Nesta quinta-feira, 2, nem mesmo a chuva foi capaz de deter o tenista local que faturou seu 11º troféu nesta que é a 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias. O evento é da categoria MT700 do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis e conta com 200 atletas de 13 países na Associação Leopoldina Juvenil. O evento vai até o sábado, 4, e tem o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer.

Em uma batalha apertada ele derrotou o chileno Claudio Trivinos, principal favorito e ex-número 1 do ranking, por 7/5 7/6 (8/6) e levantou o troféu na categoria 55 anos. O jogo foi interrompido no meio do segundo set por conta da chuva e passou para a quadra coberta do clube: "Imbatível aqui nessas quadras não sou, mas a gente tenta fazer valer o fator casa. Sempre tem uma emoção diferente de poder ganhar. Ano que vem mudo para a categoria 60 anos, foi meu último torneio nas 55", disse o atleta que comentou sobre a vitória com condições diferentes por conta da troca: "Mudaram totalmente as condições quando passou aqui para a coberta, sem vento, quadra mais rápida. foi outro jogo. Foi no detalhe".

Krebs acumula conquistas em 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 , 2022 e 2023.

Galba Couto é bicampeão após batalha de 3h20min

O paulista Galba Couto, quarto do mundo, faturou o bicampeonato na capital gaúcha após vencer uma batalha de 3h20min contra o cabeça de chave 2, Dennis Marcondes. Ele marcou 6/1 3/6 7/5 em jogo onde esteve abaixo em 4 a 1 no terceiro set.

"Contra o Dennis é sempre jogo difícil, ele sabe jogar contra mim, tira a velocidade da bola e me obriga a ter paciência , ele tem mais que eu. Primeiro set eu ganhei muito fácil e no segundo ele mudou completamente o jogo , dando balões e eu me atrapalhei. No terceiro ele abriu quebra, depois sacou em 5 a 4, quebrei de zero e fiz 7/5. Foi uma batalha, mas valeu viu. Consegui defender direitinho o título do ano passado", disse o paulista que teve uma contratura na panturrilha durante a estreia: "Pessoal da fisioterapia me ajudou muito , estava com receio das bolas curtas, mas fiz um tratamento de choque com o pessoal do torneio e não senti, pus uma meia de compressão na perna".

Agora ele disputa o Campeonato Sul-Americano na Bolívia onde também buscará o bicampeonato e sonha em dar um passo para voltar ao topo do ranking para a próxima temporada: "Ganhei do número 1 do mundo, o francês que estará lá novamente. Vai ser difícil ganhar dos caras, mas tênis é isso você precisa competir não é ?".

Nos 65 anos feminino, Rosangela Fritelli levantou o caneco ao derrotar Ana Rita Batista por 6/1 6/4. Atual quarta do mundo, Fritelli levanta seu 87º título na carreira e o terceiro do ano onde venceu em La Serena e Santiago, ambos no Chile. Esta é sua quinta conquista somente no torneio gaúcho. A experiente atleta já tem 423 vitórias na vasta carreira no circuito Masters.

Nos 65 anos masculino a final acontece nesta sexta-feira entre o colombiano Carlos Behar, terceiro do mundo, contra o australiano Frank Byrnes, os dois principais favoritos. Behar passou pelo chileno Patricio Rabba por 6/1 6/4 e o australiano vencia o brasileiro Eduardo Izoldi por 0/6 6/2 4/4 quando Izoldi sentiu lesão e abandonou.

A competição tem a presença de atletas do Brasil, Chile, Argentina, Alemanha, Itália, Venezuela, Tunísia, Nova Zelândia, França, Uruguai, Colômbia, Austrália e Canadá brigando pelos títulos desde a categoria mais jovem, a dos 30 anos, até acima dos 80 anos em simples, duplas e duplas mistas, sempre em classes divididas de cinco em cinco anos. O evento tem a presença de onze atletas entre os 10 melhores do mundo nas respectivas categorias..

A 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias conta com o patrocínio da Claro, co-patrocínio do Golden Lake Multiplan e apoio da FILA. O evento tem o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer. O torneio é uma realização da Pró-Tênis Promoções Esportivas, com produção da Metrópole Eventos, e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis.