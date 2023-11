Rosangela Fritelli é penta no Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre e sonha com o 100º título na carreira

A Rainha do circuito mundial Masters, a paulista de Sorocaba, Rosangela Fritelli, de 68 anos, vai colocar mais um troféu em sua vasta galeria. Ela faturou o pentacampeonato na capital gaúcha nesta que é a 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias. O evento tem o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer.

Fritelli superou Ana Rita Batista na decisão por 6/1 6/4 e agora soma conquistas em 2023,2022, 2021, 2015 e 2012. Ela ergue a terceira taça na temporada onde venceu em La Serena e Santiago, ambos no Chile, e alcança a incrível marca de 87 canecos na carreira. Ela disputa o circuito ITF desde 2001.

"Esse torneio não falto nunca. No circuito é o que mais gosto, aqui no Brasil, pra mim é o melhor. Jogo aqui há mais de 20 anos. O clima daqui é muito legal, vem bastante jogador, muita gente de fora, é muito gostoso jogar aqui", destacou Fritelli que é a atual quarta do mundo e já esteve no topo.

"É difícil ficar ali como número 1, mas procuro me manter lá em cima, ser terceira, quarta, pra ser cabeça de chave", apontou a atleta que treina todos os dias pelo menos uma hora ou hora e meia de quadra com o marido Helio Ferreira para manter a boa forma e ainda faz pilates.

Com 87 títulos após o triunfo em Porto Alegre, ela agora quer ir além e chegar nos 100 canecos: "Eu nem sabia que tinha tantos títulos (risos). Estou sabendo agora. Fico muito feliz. Agora vamos pro 100º título. É preciso estar na ativa. Se Deus der forças estaremos aí nessa busca".

Outro campeão definido foi na categoria 65 anos, o colombiano Carlos Behar, terceiro do mundo, que teve incrível performance aplicando um duplo 6/0 sobre o australiano Frank Byrnes. Esta é a quarta conquista na capital gaúcha, a primeira desde 2019. Ele vem ao torneio desde 2013: "Me sinto muito bem e muito feliz, vim aqui dez vezes. Este torneio deveria ter um grau ainda maior da ITF pela boa organização, inscrições e atenções. Hoje a final foi mais dura que o placar mostra. Foi minha primeira final ganhando com 6/0 6/0, foram vários games apertados", apontou. Behar está na corrida para virar número 1 pela primeira vez. Ele já bateu na trave com o segundo do mundo: "Esse ano não consigo mais chegar ao topo, não consegui disputar o Mundial infelizmente, mas quero alcançar o topo que sabe no ano que vem", concluiu o natural de Bogotá, que treina no clube centenário de América.

Foi definido também o campeão na categoria 50 anos com título para o argentino radicado em Porto Alegre, Matias Epifanio que passou pelo gaúcho. Marcelo Maciel por 7/6 (8/6) 6/3

O sábado marcará o último dia do torneio com destaque para a final dos 60 anos que promete entre os paulistas Ricardo Tomb, atual líder do ranking, e Ricardo Rizk. Tomb virou pra cima de Helio Ferreira por 2/6 6/1 6/2 enquanto que Rizk bateu o chileno Claudio Traverso por 6/4 6/2. Tomb nunca perdeu um jogo na capital gaúcha, mas terá um concorrente que já lhe superou em Brasília nesta temporada. Será o tira-teima entre eles com uma vitória para cada lado até o momento.

A semifinal foi na quadra coberta da Associação Leopoldina Juvenil em virtude das fortes chuvas desta sexta-feira: "Não estou acostumado a jogar na quadra coberta, mas as quadras aqui são muito boas e condições parecidas com as de fora, muda um pouco o ambiente, estranhei um pouco, meu adversário começou muito bem, no segundo set me adaptei melhor", apontou o tenista que quer o quinto título no evento e soma 15 vitórias em 15 jogos no torneio (campeão em 2017, 2018, 2021 e 2022): "Todas as vezes que joguei aqui acabei ganhando . O ambiente é muito bom, as quadras. Quando o torneio é bom, o nível é bom, sempre nos motiva a jogar acima do que se joga".

Sobre seu rival deste sábado, ele admite ter maior responsabilidade e espera uma dura batalha: "Rizk conheço ele, cada um ganhou uma, será um jogo muito bom, nível dele é muito alto. Tenho uma pressão a mais por ser o número 1, estou defendendo todos os pontos que fiz ano passado, aqui é um deles".

Já Rizk entrará sem nada a perder: "A final a responsabilidade é dele (risos). Jogamos muito juntos em São Paulo, nos conhecemos muito bem, partidas sempre parelhas, só em Goiânia tive uma pane. A pressão é dele, é o número 1, tem que defender os pontos, eu estou somando", apontou o paulista que na semi adotou a tática do saque e voleio: "Semi foi bastante difícil, a chave foi a pressão, joguei pra cima, metade do primeiro set fui pra cima, saquei e subi, todos os games quase com 30 iguais, 40 iguais, mas saquei firme e fui bem na rede", destacou.

A competição tem a presença de atletas do Brasil, Chile, Argentina, Alemanha, Itália, Venezuela, Tunísia, Nova Zelândia, França, Uruguai, Colômbia, Austrália e Canadá brigando pelos títulos desde a categoria mais jovem, a dos 30 anos, até acima dos 80 anos em simples, duplas e duplas mistas, sempre em classes divididas de cinco em cinco anos. O evento tem a presença de onze atletas entre os 10 melhores do mundo nas respectivas categorias.

A 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias conta com o patrocínio da Claro, co-patrocínio do Golden Lake Multiplan e apoio da FILA. O evento tem o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer. O torneio é uma realização da Pró-Tênis Promoções Esportivas, com produção da Metrópole Eventos, e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis.