Definidos os últimos campeões do Macena Open neste domingo

Terminou na noite deste domingo (3) a terceira edição do Macena Open, o evento recorde mundial com 1.702 atletas de 13 países realizado na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL) com chancela da Federação Internacional de Tênis, a Confederação Brasileira de tênis e a Federação Alagoana de Tênis.

O último dia do torneio foi reservado para a disputa do torneio profissional BT 10 sem premiação, mas com pontos no ranking mundial. No masculino o troféu ficou com a dupla sergipana de Luiz Loeser e de Igor Candia. Eles bateram a dupla do alagoano Pedro Consiglio e Pedro Arruda, de Pernambuco, por 6/3 6/2.

"É minha primeira conquista de ITF. O caminho é duríssimo. Agora vemos que nosso esforço do dia-a-dia é recompensado com essa conquista aqui em Marechal Deodoro. Parabéns ao Macena Open com organização sensacional, agradecer minha esposa que segurou a barra com minha filha de um mês de nascida", disse Loeser.

"Muito feliz vencer ao lado desse cara incrível de minha cidade, só comemorar agora", completou Loeser.

Paulistas campeãs

No feminino a conquista foi das paulistas Andrea Sforzin, de São Bernardo do Campo (SP), e Ynae Freitas, de Campinas (SP) que marcaram 6/1 4/6 10/8 sobre Gabriela Martins e Ana Clara Assis. É o primeiro título delas no circuito mundial.

"Primeira vez juntas, batalhamos muito, fizemos nosso primeiro play aqui mesmo, que tinha sido um desastre (risos)", disse Sforzin.

Foto: Divulgação | Fotop

"Ventou bastante, isso influenciou, depois em um momento ele parou, dificultou. É nosso primeiro título de ITF, estamos muito felizes. Só agradecer ao Circuito Beach Tennis que fomos campeãs e por esse título acabaram nos proporcionando essa viagem até a Praia do Francês", completou Freitas.

Maceninha Kids

A novidade do torneio ficou por conta do Maceninha Open, torneio para crianças até 11 anos visando o desenvolvimento do esporte. No feminino o título foi da dupla de Maceió formada por Marlene Andrade e Liz Rezende. No masculino o troféu ficou com os mini-atletas de Aracaju (SE), os irmãos Lion e Davi Schuster: "Foi legal ganhar o título, no começo eu estava tensa, depois eu relaxei e ganhamos o jogo", disse Marlene.

Foto: Divulgação | Fotop

Lucas Romariz, da Paxá Sports, um dos organizadores do evento, fez um balanço positivo da competição.

"Estamos muito felizes com a terceira edição do Macena Open, foram semanas de muito trabalho e muitos desafios, mas saímos realizados com a entrega de um evento que entrou para a história batendo recorde de atletas, trazendo todos os top 10 do mundo e com grande público. Queremos agradecer a cada um que jogou, participou e compareceu nestes cinco dias de evento. Agora já vamos pensar nos próximos e fiquem de olho que em breve teremos novidades", destacou.

