Melo e Middelkoop estreiam com vitória no ATP 250 de Adelaide, na Austrália

A parceria do mineiro Marcelo Melo e do holandês Matwe Middelkoop começou com vitória a temporada 2024 na Austrália. Na noite desta segunda-feira (8), Melo e Middelkoop estrearam no ATP 250 de Adelaide derrotando os australianos Blake Ellis e Calum Puttergill, convidados dos organizadores. O mineiro e o holandês marcaram 2 sets a 0, em 1h22min, com parciais de 7/5 e 6/4.



Os próximos adversários, pelas oitavas de final, serão o monegasco Hugo Nys e o polonês Jan Zielinski - cabeças de chave número 5 e bye na primeira rodada. O jogo está marcado para a madrugada desta quarta-feira (10), por volta das 4h (horário de Brasília).



"Fizemos uma bela estreia. Jogamos muito bem. Tivemos algumas chances no primeiro set para ser um pouco mais tranquilo, mas foi importante manter a calma e jogar o nosso jogo. É o primeiro torneio oficial que estamos jogando juntos. Realizamos bons treinos por aqui. Então, foi muito bom ter feito essa estreia", explicou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head, Voss e Asics.



"Temos um jogo muito duro já agora pela frente. Mas acho importante focar no nosso time, como podemos evoluir e criar um time forte para jogar toda a temporada", completou.



No primeiro set, as duplas mantiveram seus serviços até o décimo game. Após salvarem um set point, empatando em 5/5, Melo e Middelkoop conseguiram a quebra para fazer 6/5 e fechar em 7/5. No segundo set, mais uma vez, um único break decidiu o jogo. Foi no nono game, com o mineiro e o holandês marcando 5/4 para, na sequência, vencer por 6/4 e avançar em Adelaide.



O ATP 250 de Adelaide antecede o Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne, com início neste domingo (14).



Ao vencer o primeiro jogo na edição 2024 de Adelaide, Melo soma, agora, 613 vitórias na carreira. Esta é a sua 18ª temporada no circuito. No ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o mineiro aparece em 50º lugar, com 1.720 pontos. Middelkoop é número 42, com 2.170 pontos.



Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking - Marcelo Melo, 40 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 37 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 15 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.



Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 - antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.



É recordista em participações em Grand Slam, com 63 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.



O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).