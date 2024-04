Foram definidos, na noite desta terça-feira (16), os primeiros campeões do EMS Open de Beach Tennis, competição realizada na EMS Arena, em Petrolina (PE). O primeiro torneio disputado foi o BT 50 com premiação de US$ 4 mil (R$ 21 mil), dando 50 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.



Na chave masculina o caneco ficou com os principais favoritos, Renzo Amâncio, natural do Guarujá (SP), e Lorenzo Carazo, de Uberlândia (MG), que superaram a dupla do venezuelano Eduardo Garay e do catarinense Mateus Belo por 7/6 (7/5) 6/1. Eles já haviam batido a dupla do atleta local Caio Farias com o bicampeão mundial, Antomi Ramos, na semifinal por 4/6 6/2 10/3.

Fala, campeões!

Após um ano jogando juntos, a dupla faturou o primeiro caneco e Carazo, de somente 21 anos, falou sobre a primeira conquista de sua curta carreira, rotulando os jogos como difíceis.

"Foram três jogos muito difíceis, demoramos a acostumar com o vento, nível é muito duro, exige muito físico e mental, conseguimos a desempenhar nosso melhor no final. Meu primeiro título, é muito bom, sonhava há muito tempo com várias finais de BT 50, de BT 10, tirei a zica. Eu e Renzo batalhavamos há muito tempo, queríamos muito," celebrou Carazo, de 21 anos.

Renzo Amâncio e Carazo.

Já o seu parceiro, Amâncio de 22 anos, soma sua oitava conquista, a primeira desde Agosto. Em coletiva o jovem falou sobre o grito de "Campeão" que era algo que almejava a muito tempo.

"A comemoração foi um grito de campeão que queríamos que saísse há muito tempo, tive com outros parceiros. Com o Lorenzo tive bons resultados em torneios grandes, mas sempre sem ganhar título, nosso primeiro título, meu primeiro do ano. Graças a Deus saiu o título após muito esforço trabalhando a dupla. Agradecer meus patrocinadores e o Petros pela organização. Agora é comemorar um pouco, bater um pratão de rodízio de japonês (risos) e vamos com tudo pro BT 400 na quinta-feira", destacou Renzo.

Fala, meninas!

Na chave feminina a gaúcha Isadora Trusz e a paulista Julianna Martins ficaram com o troféu superando na final a dupla das venezuelanas Andrea Colavita e Gabriela Anzola por 6/2; 4/6 e 10/7. Este é o primeiro título da dupla, o 12º de Isadora, de apenas 20 anos, e o oitavo de Julianna.

"Muito bom começar vencendo aqui, foi difícil, começamos jogando bem, no segundo diminuímos a energia e elas vieram muito bem e no super tie-break entramos renovadas", disse a gaúcha que está pela primeira vez em Petrolina.

A atleta também aproveitou para elogiar a estrutura do evento e disse que vão com tudo para o BT 400.

"A EMS Arena é muito legal, aqui é bem quente, mas a estrutura do evento aqui está muito legal. Agora vamos com tudo pro torneio BT 400."

Mas, e o restante do dia?

Além do BT 50, o dia também teve o Consolation, que dá pontos no ranking e oportunidade para os que caíram cedo na chave do evento. Os campeões foram Evandro Rosindo e Lucas Lima no masculino e Elaine Branco e Gabriela Martins no feminino.

A terça-feira também foi dia de treinamento de alguns dos melhores do mundo como o francês Nicolas Gianotti, número 1 do mundo, que aproveitou para torcer pelo seu time de coração, o PSG, que se garantiu na semifinal da Liga dos Campeões da Europa em vitória contra o Barcelona. Ele atuará com o italiano Mattia Spoto, atual campeã e cabeça de chave 1.

Nicolas Gianotti

O principal torneio, o BT 400, com premiação de US$ 35 mil, começa nesta quarta-feira, a partir das 8h, com a definição das últimas oito vagas no masculino e no feminino com o qualoifying. Qualifying dá início ao BT 400 neste quarta-feira, a partir das 8h. Ex-número 1 do mundo busca vaga na chave principal, destaque para Vinicius Font, ex-número 1 do mundo, primeiro não-italiano a liderar o ranking, em 2014, que atuará ao lado de Guilherme Lima.

Vini Font

Além dele, as duplas com pernambucanos formadas por Pedro Barros/Antonio Neto, Rafael Braga/Paulo Macedo, Thiago Da Fonte/Carlos Lobo, Lucca De Pompei/João Iamauti, Toni Barbosa/José Iamauti jogam o quali masculino e as duplas com pernambucanas Ramayana Leite/Marina Mesquita, Beatriz Valerio/Laura Amorim e Isadora de Almeida/Aline Takakura. A quarta-feira será encerrada com a abertura oficial do evento que acontecerá na quadra central a partir das 19h.

Programação

17/04 - Quarta-Feira - A partir das 8h - Quali Masculino e Feminino - BT 400 - Abertura do Evento - A partir das 19h

18/04 - Quinta-Feira - A partir das 10h - 1ª Rodada BT 400

19/04 - Sexta-Feira - A partir das 10h - Oitavas e quartas BT 400

20/04 - Sábado - A partir das 15h - Semis - Finais a partir das 19h30

21/04 - Domingo - A partir das 10h - Torneio BT 10 com decisões no final do dia

Patrocinadores

O EMS Open de Beach Tennis tem o patrocínio master da EMS Farmacêutica e conta com os patrocínios da Prefeitura Municipal de Petrolina e do River Shopping. O evento tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Pernambucana de Tênis e Beach Tennis.