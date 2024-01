Foram definidos, neste domingo, os campeões do ITF BT 200 de Feira de Santana (BA) o primeiro torneio do circuito mundial da Federação Internacional de Tênis em solo baiano. O evento distribuiu US$ 15 mil em premiação total deu 230 pontos no ranking para os campeões. O torneio teve parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

Mattia Spoto, atual campeão mundial, e o espanhol Antomi Ramos, sexto colocado e com dois títulos mundiais no currículo, derrotaram a dupla dos brasileiros Hugo Russo, 10º do mundo, e Leonardo Branco, 16º, por 2 sets a 0 com um diplo 6/2 . Esta é a 76ª conquista de Antomi, a segunda ao lado de Spotto que ergue seu 33º. Os favoritos confirmaram suas condições na academia Smash. No masculino o número 1 do mundo, o italiano

Gran Canaria que vive em Campinas. "A gente achou que esse jogo poderia ser muito difícil pela característica deles sendo muito rápidos e agressivos, mas continuamos devolvendo de forma incrível e nessa quadra é mais importante devolução do que o saque", continuou Spotto. "Nosso ponto forte foi a devolução, Mattia é um cara sensacional, vive nos pontos importantes, tem uma leitura de saque do adversário muito importante antecipando na devolução. É nosso segundo torneio junto e com vitória também. O Bruxo (seu apelido) jogando com raquete nova, segunda vez com título (risos)", disse o atleta de

Como ficou o feminino?

Nicole Nobile, sexta colocada e campeã mundial pela Itália em 2023, e a compatriota Veronica Casadei derrotaram as brasileiras Lorena Melo e Raquel Iotte marcando 6/1 6/2. Esta é a segunda conquista seguida da dupla que vinha de troféu no Guarujá (SP). Nobile fatura seu 40º título na carreira. Casadei será top 10 no ranking e levanta seu 19º caneco: "Jogamos muito bem nesse torneio, depois do Guarujá passamos a jogar muito bem . A diferença é a energia minha com a Veronica em cada ponto . Estamos muito felizes", vibrou Nobile . No feminino a italiana

Beach Tennis na Bahia. A Smash foi pioneira nisso, aliás foi pioneira em montar o maior espaço do esporte no estado com 15 quadras e agora uma etapa do circuito mundial trazendo os melhores do mundo. Para Feira de Santana aumenta a visibilidade da academia, vontade de quem não joga poder conhecer o esporte, tivemos muitas crianças circulando aqui. Foram muitos dias de trabalho, mas muito recompensador com a satisfação de todos", disse Lúcio Sena, um dos organizadores e membro da academia Smash. "Tínhamos uma expectativa e ela foi alcançada que é a aceitação de todos os atletas e o público pelas condições da quadra, da academia Smash, pelo conforto proporcionado no geral apesar da chuva que tentou atrapalhar, mas conseguimos superar. Muito feliz em poder realizar esse evento com atletas de renome mundial aqui presentes. Isso engrandece cada vez mais o

Duda Catharino, presidente da Federação Bahiana de Tênis, comentou a importância do inédito evento e o crescimento do esporte no estado e em Feira de Santana que tem já cerca de mil praticantes: "Sensação é a melhor possível, fazemos isso em prol do esporte, é glorificante. Estar em um evento como esse, em Feira de Santana com a quadra lotada, os ídolos do Beach Tennis não tem preço. Eu sempre digo que toda federação tem que ser não só promotora de eventos, mas também promover e fomentar o esporte . Trazer um grande evento como esse para o estado da Bahia é uma oportunidade para nossos jogadores competir contra os melhores, mas para todo o público estar perto de seus ídolos. Queremos agradecer a todos os patrocinadores em especial ao Deputado Zé Neto que proporcionou o evento através de emenda parlamentar e também à SUDESB e a SETRE".