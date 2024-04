Bicampeão Mundial, Antomi Ramos é destaque no primeiro dia do torneio Internacional de Beach Tennis em Petrolina (PE)

Começa nesta segunda-feira (15), a partir das 11h, a disputa do EMS Open de Beach Tennis, realizada na EMS Arena, inaugurada há pouco mais de um ano em Petrolina (PE).

A primeira competição será o BT 50, com premiação de US$ 4 mil (R$ 21 mil), que oferece 50 pontos no ranking mundial. Serão disputadas as duas primeiras rodadas do evento a partir das 11h com presença ilustre do espanhol Antomi Ramos, atual quinto do mundo e bicampeão mundial. Ele atuará ao lado do brasileiro Caio Farias. Eles terão as concorrências de Lorenzo Carazo e Renzo Amâncio, do venezuelano Eduardo Garay e o brasileiro Mateus Belo. O japonês Satoshi Goda atua ao lado de Mauro Mendonça. No feminino, Isadora Trusz e Julianna Martins estão entre os destaques assim como as venezuelanas Andrea Colavita e Gabriela Anzola.

Mas, e o restante da semana?

O torneio BT 50 seguirá na terça-feira com os jogos de quartas de final, semis e as grandes finais decidindo os primeiros campeões.

A partir do dia 17 será a disputa do quali do BT 400 com premiação de US$ 35 mil (R$ 175 mil) que terá a chave principal começando no dia 18 e finalizando no dia 20. Este torneio, o principal, terá oito dos top 10 do masculino e todas as top 10 do feminino.

Os campeões mundiais Nicolas Gianotti, da França, e Mattia Spoto, da Itália, serão os favoritos seguidos pelo pentacampeão mundial, o italiano Michele Cappelletti, 3º, atuando com o número 1 do Brasil, o catarinense André Baran, quarto. Ramos jogará com o brasileiro Hugo Russo, nono colocado.

O russo Nikita Burmakin jogará com o brasileiro Leonardo Branco, 14º, os venezuelanos Ramon Guedez, 10º, e Carlos Vigon, 15º, também estarão entre os favoritos. As únicas ausências são de Maksimilians Andersons, da Letônia, que está se recuperando de lesão, e Tomaso Giovannini, atuais oitavo e sétimo no ranking.

Como chega o feminino?

No feminino, a dupla da brasileira Rafaella Miiller e da venezuelana Patrícia Diaz, líderes do ranking e campeãs mundiais, serão as favoritos e vêm embaladas por dois títulos no ano em Baln. Camboriú (SC) e Marechal Deodoro (AL). As brasileiras Vitória Marchezini, quarta colocada, e Sophia Chow, quinta, serão as cabeças de chave 2. As italianas Flaminia Daina (8ª) e Nicole Nobile (6ª) e as bicampeãs mundiais Giulia Gasparri (3ª) e Ninny Valentini (11ª) serão as cabeças de chave 3 e 4. Sofia Cimatti (7ª) e Greta Giusti (10ª) e Veronica Casadei (9ª) e a brasileira Marcela Vita (14ª) estarão entre as principais cabeças de chave.

O encerramento

Após a disputa do BT 400, a série de competições será encerrada com o evento BT 10 com dez pontos no ranking mundial que será realizado no domingo, 21.

Premiações

Ao todo serão US$ 39 mil distribuídos e 530 pontos no ranking mundial aos atletas profissionais. Atletas de dez países estarão em todas as disputas. Além do Brasil, a Itália, França, Venezuela, Aruba, Espanha, Japão, Canadá, Rússia e Portugal estarão representados.

O evento conta com o jogador de futebol Petros, ex-Corinthians e São Paulo, como um dos organizadores e idealizadores. Ele joga no momento na Arábia Saudita.

Provável Programação

15/04 - Segunda-Feira - A partir das 11h - 1ª Rodada e Oitavas BT 50

16/04 - Terça-Feira - A partir das 11h - Quartas, Semis e Finais BT 50

17/04 - Quarta-Feira - A partir das 11h - Quali Masculino e Feminino - BT 400 - Abertura do Evento - A partir das 19h

18/04 - Quinta-Feira - A partir das 10h - 1ª Rodada BT 400

19/04 - Sexta-Feira - A partir das 10h - Oitavas e quartas BT 400

20/04 - Sábado - A partir das 15h - Semis - Finais a partir das 19h30

21/04 - Domingo - A partir das 10h - Torneio BT 10 com decisões no final do dia

Patrocinadores

O EMS Open de Beach Tennis tem o patrocínio master da EMS Farmacêutica e conta com os patrocínios da Prefeitura Municipal de Petrolina e do River Shopping. O evento tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Pernambucana de Tênis e Beach Tennis.