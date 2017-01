Djokovic encerra série de vitórias de Murray e conquista o ATP 250 de Doha

Um novo ano mal começou e já teve grande espetáculo em quadra. Batalhando pelo título do ATP 250 de Doha, Andy Murray e Novak Djokovic fizeram grande partida, que terminou com a vitória do sérvio por 6/3, 5/7 e 6/4 em 2h54. Esse foi o 36° embate entre os dois tenistas e agora a vantagem é maior ainda: 25-11 para o natural de Belgrado.

Mesmo jogando para manter a série de 28 partidas invicto, Murray jamais pôde ser considerado favorito para o jogo decisivo. O retrospecto em finais agora é de 11-8, mostrando que há um maior equilíbrio quando um troféu está diretamente em jogo.

A partida começou com Djokovic arrasador no saque. Mais precisamente, no segundo saque, onde conquistou 100% dos pontos. E o que foi a principal força do sérvio demonstrou ser o calcanhar de aquiles do britânico, que perdeu mais pontos no segundo serviço e permitiu-se levar uma quebra que determinou o 6/3 no set inicial. Pouco antes de fechar, Novak ainda recebeu uma advertência por ter acertado uma senhora na plateia com uma bolada.

O segundo set começou nervoso. Djokovic tinha o controle da situação e conseguiu novamente uma quebra, mas Andy manteve-se na partida e elevou os nervos do sérvio, que sacou para o título em 5/4, perdeu três match-points e foi quebrado.

No game seguinte, Murray sacaria em 40/30 quando Djokovic irritou-se e bateu a raquete no chão, levando a segunda advertência e perdendo o ponto, que também o custou o game. Nervoso, o natural de Belgrado viu Andy acertar uma bela cruzada de direita para vencer o segundo set por 7/5.

O último e decisivo set subiu ainda mais o nível da partida. Com o placar empatado em 3/3, os pontos começaram a ficar ainda mais longos e cheios de trocas.

Sendo mais agressivo, Djokovic conseguiu mais uma quebra e desta vez tomou as rédeas da partida. Deslocando Murray na quadra, ele trabalhava bem os pontos, como fez justamente no match point, onde jogou o britânico de um lado para o outro antes de finalizar com um winner para ser campeão por 6/4.

No ranking, o torneio nada mais fez do que aumentar a vantagem do britânico. Já que não tinha jogado em Doha no ano anterior, Murray ganhou 150 pontos e agora tem 780 pontos de liderança. Defendendo o título, Djokovic manteve a pontuação de 11780, contra 12560 do natural de Dunblane.