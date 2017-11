Sock bate Cilic de virada e ainda sonha com classificação no ATP Finals

Nesta terça-feira (14), teve início a segunda rodada da fase de grupos do ATP Finals de 2017. Na O2 Arena, em Londres, confrontaram-se os tenistas do Grupo Boris Becker: Marin Cilic da Croácia - cabeça de chave número cinco - e Jack Sock dos Estados Unidos - oitavo cabeça de chave.

+ Guia VAVEL do ATP Finals 2017

Em duas horas e 31 minutos de partida, o norte-americano levou a melhor, anotando o placar de dois sets a um, com parciais de 5/7 6/2 e 7/6.

Sock conquistou sua primeira vitória na competição e ainda mantém esperanças de classificação. Já o derrotado Cilic já está praticamente eliminado. Ainda nesta terça, o suíço Roger Federer - vice-líder do ranking mundial - encara o alemão Alexander Zverev - número três do mundo. Na última rodada do grupo, que acontece nesta quinta-feira (16), Cilic encara Federer, já Sock desafia Zverev.

Confira o resumo da partida

O jogo começou com ambos tenistas nervosos. Ainda desconcentrados, não acertavam seus melhores golpes. Dessa forma, ocorreram duas quebras nos dois primeiros games. A partir daí, os dois passaram a ganhar confiança e o confronto passou a ficar mais parelho. Com cada jogador confirmando seu game de serviço, o marcador seguia empatado.

No 11º game, quando o croata sacava no 5/5, o norte-americano começou a ser mais agressivo, chegando ao break point. Sacando bem, Cilic salvou e confirmou o serviço. Confiante, ainda quebrou o adversário no game seguinte para fechar em 7/5.

O tenista da Croácia voltou abaixo na segunda parcial, cedendo o break logo no primeiro game. Ganhando confiança, Sock quebrou o adversário novamente para abrir uma vantagem de 5/1. Mantendo o saque, fechou em 6/2 para empatar.

Recuperando-se do set ruim, Marin começou a terceira parcial melhor: com uma quebra no início, abriu 3/0 de vantagem. Porém, em um momento de desconcentração, cometeu erros não forçados e permitiu a quebra ao adversário, que empatou. Com cada tenista confirmando seu game de serviço com certa facilidade, a definição foi para o tiebreak, no qual Jack foi superior para vencer por 7/4.

Na primeira rodada, Marin foi derrotado por Zverev em três sets, com parciais de 6/4 3/6 e 6/4, em duas horas e sete minutos. Já Sock perdeu para Federer por dois sets a zero: 6/4 e 7/6, em uma hora e 34 minutos.

+ Federer derrota Sock na estreia do ATP Finals

+ Zverev bate Cilic e fica na segunda colocação do Grupo Boris Becker

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.