Sesc-Flamengo vence Sesi Bauru em grande jogo pela Superliga Feminina

Na noite desta segunda-feira (27), o Sesc-Flamengo recebeu o Sesi Bauru pela quarta rodada da Superliga Feminina 2023/24. Em um jogo recheado de altos e baixos de ambos os times, o Sesc-Flamengo venceu por 3 sets a 1 (25x23;25x17; 24x26;25x21)

O Sesc-Flamengo chega embalado ao confronto após vencer o Pinheiros na última rodada por 3 sets a 0. Com o placar de hoje, a equipe vai a nove pontos na tabela e ocupa o quinto lugar.

O Sesi Bauru vem embalado após três vitórias consecutivas na competição, uma delas sobre um dos favoritos ao título, Dentil Praia Clube. Com a derrota, o time pode perder a terceira posição para o Osasco.

Gabi Cândido, ponteira do Sesi Bauru, sentiu uma contração no último treino e não jogou. Karina, que também volta de lesão, foi titular.

O Sesc-Flamengo joga clássico contra o Fluminense na próxima rodada, fora de casa, às 21h na sexta-feira (1). O Sesi Bauru viaja para encarar o Gerdau Minas, em jogo adiantado da sexta rodada, às 21h na quinta-feira (7).

Sesc-Flamengo x Sesi Bauru

Em um jogo recheado de altos e baixos, Sesc-Flamengo e Sesi Bauru disputaram uma partida com diversas reviravoltas. No primeiro set, a equipe bauruense chegou a ter 21x16 no placar e levou a virada. O Sesc-Flamengo fechou em 25x23.

No segundo set, domínio total do Sesc-Flamengo, que chegou a ter 22x9 a seu favor. Porém, em uma série de erros rubro-negros, o time carioca permitiu que as paulistas crescessem no jogo. Mesmo assim, o Sesc-Flamengo fechou a parcial em 25x17.

No último set do jogo, o Sesi Bauru mais uma vez chegou a ter vantagem: 18x14 e, mais uma vez, cedeu a vantagem após uma série de erros. Em um final eletrizante, as visitantes conseguiram levar a melhor por 26x24.

O quarto set foi o mais disputado do jogo. Ambos os times disputaram ponto a ponto até a casa dos 20. Depois disso, o Sesc-Flamengo conseguiu neutralizar Edinara, bola de segurança do Sesi Bauru, e venceu o jogo.

Péssimo jogo das ponteiras do Sesi Bauru, Gabi Cândido fez falta.

Sabrina foi eleita a melhor jogadora da partida e ganhou o troféu Viva Vôlei.

"Queria pegar esse prêmio e dividir com todas elas, na minha opinião todas jogaram bem hoje. Estamos treinando o sistema defensivo, porque nao vinhamos bem nas últimas partidas e hoje defendemos muito"- comentou a oposta.