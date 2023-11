Em jogo acirrado, Fluminense vence Minas pela Superliga Feminina de Vôlei

Os torcedores no Clube Hebraica Rio sabiam que o confronto desta terça-feira (28) seria equilibrado. No entanto, os presentes presenciaram um dos melhores jogos da Superliga Feminina 2023/24.

Fluminense e Gerdau Minas batalharam de forma épica e protagonizaram um jogão. No tie-break, o Fluminense confirmou a vitória com parciais de 22x25; 27x25; 25x21; 22x25; 15x8.

O Gerdau Minas chegou ao confronto embalado. Único invicto da Superliga com cinco vitórias em cinco jogos. Graças a esses resultados, era líder isolado. Com a derrota, o Dentil Praia Clube encosta no rival.

O Fluminense soma duas derrotas em cinco jogos. Chegou confiante após vencer o São Caetano na última rodada por 3 sets a 1. A vitória de hoje traz, além de pontos importantes, confiança para o time carioca.

O Gerdau Minas viaja para São Paulo e enfrenta o Pinheiros às 18h30 no sábado (2). Já o Fluminense enfrenta o Sesc Flamengo na sexta-feira (1) às 21h.

Fluminense x Gerdau Minas

Desde o início do jogo, o Fluminense mostrou que daria trabalho. Chegou a ter 19x16 a seu favor no primeiro set, mas a instabilidade carioca e a força de ataque do Gerdau Minas mudaram o rumo da parcial. O Minas venceu por 25x22.

No segundo set, o Gerdau Minas controlou a partida. Chegou a ter 18x14 de vantagem. No entanto, o time passou a sofrer com a recepção. O Fluminense cresceu na partida e conseguiu a virada, vencendo por incríveis 27x25.

A terceira parcial foi recheada de reviravoltas. Ambos os times abriram vantagem e estiveram à frente do placar em algum momento do set. Mas, outra vez, os erros na recepção e no saque pesaram a favor das cariocas, que levaram a melhor com um 25x21.

O Gerdau Minas reencontrou seu melhor voleibol e dominou o quarto set. Abriu 11x4 logo no início e administrou a vantagem, fechando em 25x22 e levando a partida para o tie-break.

Foto: @timefluminense

A vitória do Fluminense passou pelas mãos de várias jogadoras. Pri Heldes fez a melhor partida com a camisa tricolor, justo contra sua ex-equipe. Arianne e Uzelac rodaram praticamente todas as bolas que receberam, e Lelê deu um show de defesas.

No tie-break, o Fluminense dominou do início ao fim, vencendo por 15x11. A vantagem de 7x1 aberta nos primeiros minutos da parcial demonstrou o poder do tricolor.

Uzelac foi eleita a melhor jogadora da partida e venceu o troféu Viva Vôlei. Marcou 32 pontos, a maior apresentação individual de uma jogadora na Superliga até então. "Estou muito feliz pela minha performance e pelo resultado. Não esperava começar a temporada tão bem assim", comentou a sérvia.

Do lado do Gerdau Minas, o alerta está ligado. O time demonstrou fragilidade em jogar sem recepção. Kisy marcou 22 pontos e admitiu que os erros pesaram na derrota: "Acho que erramos muito, principalmente no saque, nos momentos decisivos. Mas não é o fim do mundo. Vamos treinar e evoluir".