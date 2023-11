Sesc Flamengo domina e vence Pinheiros pela Superliga Feminina

O Pinheiros recebeu o Sesc-Flamengo na noite desta terça-feira (21) no ginásio poliesportivo Henrique Villaboin. Em jogo apático das mandantes e seguro das cariocas, o Sesc-Flamengo venceu por 3 sets a 0 (25x20; 25x12; 25x20).

A oposta Sabrina marcou 17 pontos e foi eleita a melhor jogadora da partida.

Com a vitória, o Sesc Flamengo soma duas vitórias em três jogos. Pela primeira vez na competição, as cariocas não levaram o jogo ao tie break.

Pelo lado do Pinheiros, são duas derrotas e uma vitória, na estreia contra o Sesi Bauru. O time do técnico Duda soma apenas dois pontos em três jogos disputados.

A oposta Bruna Moraes, do Pinheiros, segue sem jogar por uma lesão no abdômen.

Pinheiros x Sesc-Flamengo

O jogo começou equilibrado. As equipes disputaram bons rallys e jogaram ponto a ponto até a metade do set. Depois, a boa distribuição de Brie King mudou a história do set, levando o Sesc-Flamengo à vitória por 25x20.

No segundo set, amplo domínio carioca. O Pinheiros não teve chances contra o ataque efetivo do Sesc-Flamengo. Neste fundamento, as rubro-negras marcaram 16 pontos, enquanto as paulistas marcaram apenas 7.

O Sesc-Flamengo apresentou ao longo de praticamente todo o confronto uma boa estratégia de saque e bloqueio. Mirava na ponteira da rede, para atrasar seu ataque, e priorizava as extremidades na marcação defensiva.

Outro destaque do jogo foram as trocas. O técnico Duda trocou praticamente todo o elenco ao longo do jogo, tentando furar o sistema defensivo carioca e melhorar o passe. Bernardo aproveitou a folga no placar para dar tempo de quadra para Gabiru e Helena.

O Pinheiros cresceu no terceiro set. Ficou a frente do marcador até o vigésimo ponto, quando em uma sequencia de aces da central Valkiria, o Sesc-Flamengo conseguiu virar o placar e ganhar o jogo.

Por último, o jogo foi marcado por um alto número de erros de ambas as equipes. O sinal de alerta está ligado, foram 42 erros totais em três sets.

O Pinheiros enfrenta o rival Osasco São Cristóvão Saúde no domingo (26) às 18h30. O Sesc-Flamengo recebe o Sesi Bauru às 21h na segunda-feira (27).