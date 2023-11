Praia Clube vence Brasília com tranquilidade pela Superliga Feminina

Na noite desta segunda-feira (20), Dentil Praia Clube e Brasília Vôlei se enfrentaram pela terceira rodada da Superliga Feminina 2023/24. O Praia Clube venceu com tranquilidade por 3 sets a 0 (25x16; 25x14 e 25x23).

Entre os desfalques da partida estavam a levantadora Claudinha, que se recupera de uma virose, Layza, por um problema no joelho e Sabrina.

Esse é o terceiro confronto entre as equipes na temporada. No Campeonato Mineiro, o Praia Clube venceu por 3x0. Já em uma partida amistosa pela Copa Brasília, o Brasília chegou a ter 2x0 no placar, mas levou a virada.

A última vitória do Brasília sobre o Praia Clube foi na temporada 2016/2017. Nesta temporada, o Brasília ainda não venceu sets na competição

A vitória deixa o Praia Clube na cola do Gerdau Minas pela liderança da competição. Enquanto as minatenistas estão invictas, as praianas possuem uma derrota na competição.

Praia Clube x Brasília

Ao longo de praticamente todo o jogo, o Dentil Praia Clube não permitiu que o Brasília impusesse seu ritmo de jogo. As mineiras entraram focadas e dominaram a partida.

Logo no início do segundo set, o técnico do Brasília, Ângelo Vercesi, cobrou o time por uma postura mais alegre em quadra. As visitantes estavam visivelmente abaladas

No terceiro set, o Praia Clube abaixou a guarda e permitiu que o confronto tivesse um maior equilíbrio. O Brasília conseguiu diminuir uma vantagem de oito pontos para apenas dois.

Um dos fatores para o crescimento do Brasília no jogo foi a entrada da ponteira/oposta Ana Medina, que rodou bolas importantes e melhorou o ataque do time.

O esforço não foi suficiente. Vitória do Praia Clube por 3x0 (25x16; 25x14 e 25x23).

A russa Sofya Kuznetsova foi eleita a melhor jogadora da partida e levou o troféu Viva Vôlei.