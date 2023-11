Mundial de Clubes Feminino de Vôlei: veja os grupos e agenda de jogos

Na manhã da última segunda-feira (06), a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou os grupos e a agenda completa de jogos do Mundial de Clubes Feminino 2023, que começará no próximo mês de dezembro.

As partidas ocorrerão em dois horários fixos, às 3h e às 8h30. Nesta edição de 2023, o Brasil será representado por dois participantes: o Dentil Praia Clube, atual campeão da Superliga, e o Gerdau Minas.

Além dos clubes brasileiros, o torneio também contará com a participação do Vakifbank e do Eczacibasi, da Turquia, do Tianjin, da China, e do Sport Center Club, do Vietnã. Abaixo, você pode conferir a divisão dos grupos e os horários das partidas da fase classificatória:

Grupo A:

- Dentil Praia Clube (Brasil)

- Vakifbank (Turquia)

- Sport Center Club (Vietnã)

Grupo B:

- Gerdau Minas (Brasil)

- Eczacibasi (Turquia)

- Tianjin (China)

Agenda de jogos do Mundial de Clubes Feminino 2023:

13/12/2023 (quarta-feira)

3h- Vakifbank x Sport Center Club

8h30- Tianjin Bohai Bank x Gerdau Minas

14/12/2023 (quinta-feira)

3h- Dentil Praia Clube x Sport Center Club

8h30- Eczacibasi Dynavit x Gerdau Minas

15/12/2023 (sexta-feira)

3h- Vakifbank Spor x Dentil Praia Clube

8h30- Tianjin Bohai Bank x Eczacibasi Dynavit.