Osasco vence Fluminense em jogos cheio de reviravoltas na Superliga Feminina

Osasco e Fluminense protagonizaram um grande jogo na noite desta sexta-feira (8) pela sexta rodada da Superliga Feminina 2023/24. No ginásio Profº José Liberatti, o Osasco venceu por 3 sets a 1 (29;27; 22x25; 25x21; 25x23).

O Osasco chegou ao confronto na sexta colocação com três vitórias em quatro jogos disputados. A equipe somava, até então 9 pontos. Com a vitória de hoje, o Osasco soma quatro vitórias e 12 pontos e pula para a quarta colocação na classificação.

O Fluminense vive um bom momento na competição. Até a disputa da rodada quatro vitórias em sete jogos, dentre elas, um triunfo sobre o Gerdau Minas. A derrota para Osasco foi a quarta da equipe na Superliga e custou a vaga no G4. Agora a equipe ocupa a quinta colocação.

Na tarde de hoje (8), o Osasco anunciou a contratação da levantadora Ana Luiza, vinda da base do Bradesco e da central Vivian Rodrigues.

O Osasco enfrenta o Sesi Bauru na quarta-feira (13), fora de casa, às 21h em jogo atrasado da quinta rodada. Já o Fluminense enfrenta o Unilefer Maringá na terça-feira (19), também fora de casa, em jogo adiantado da décima primeira rodada, o último do tricolor em 2023.

Osasco x Fluminense

O Fluminense começou melhor no ataque e abriu três pontos na metade do primeiro set. O tricolor manteve-se a frente do placar por toda a parcial e teve um 24x20 a seu favor para vencer o set. O Osasco reagiu e conseguiu uma improvável virada por 29x27.

Vanessa Janke foi destaque nos ataques pelo tricolor, fez seis pontos apenas no primeiro set. Pela primeira vez na temporada, o destaque ofensivo da equipe carioca não era Uzelac. Outro destaque do Fluminense, foi a entrada de Paula Mohr, central, improvisada como oposta.

No segundo set, era Osasco quem estava a frente no placar. A equipe do técnico Luizomar de Moura abriu 18x15 e encaminhava a vitória. Porém, no jogo das viradas, o Fluminense se recuperou na partida e virou o set. Vitória do Fluzão por 25x22.

O terceiro set foi disputado ponto a ponto do início ao fim. No final da parcial, a oposta Lorenne, principal pontuadora da partida até então, rodou uma bola na entrada de rede e caiu sentindo caimbrãs. Após ser atendida, a oposta voltou com tudo e rodou bolas importantes, dentre elas, a última bola do set em uma largada.

A quarta parcial teve altos e baixos de ambas as equipes. A ponteira Amanda entrou no lugar de Maira no terceiro set e fez a diferença para as osasquenses. O Osasco abriu 14x10, mas levou a virada em um 15x14. Depois, recuperou-se no jogo e abriu vantagem em um 18x15.

As defesas de Camila Brait e a eficiência da levantadora Kenya, que entrou no lugar de Giovanna em uma inversão, permitiram que a equipe mantivesse a vantagem. A vitória foi confirmada pelas mãos de Amanda, que rodou a bola explorando o bloqueio do Fluminense.

Butler foi eleita melhor jogadora da partida. Marcou 13 pontos. As maiores pontuadoras do jogo foram Uzelac (19) e Lorenne (18).