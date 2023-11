Fluminense vence Pinheiros em confronto direto na Superliga Feminina de Vôlei

No encerramento dos confrontos programados para esta terça-feira (14), Pinheiros e Fluminense disputaram um jogo importante para a pretensão das equipes na Superliga Feminina 2023/24. Vitória do time carioca por 3 a 0 (25x22;25x18;25x18).

Ambos os times chegaram ao confronto após vencer na última rodada. O Fluminense venceu o Barueri por 3x0, enquanto o Pinheiros bateu o Sesi Bauru no tie-break.

A oposta Bruna Moraes, uma das principais jogadoras do Pinheiros, segue sem jogar por uma lesão no abdômen.

Problemas no Desafio

Programado para começar às 21h, o jogo entre Pinheiros x Fluminense atrasou por um motivo peculiar.

Após o aquecimento das equipes, o delegado responsável pela partida comunicou aos árbitros um problema no aparelho do desafio. Após verificação, constatou-se que não havia nenhum problema com o equipamento.

Na realidade, a CBV não havia escalado nenhum árbitro para ser responsável pelo desafio. A solução foi deslocar um juiz de linha, Nicolas Fiedler, para ser árbitro de vídeo.

Em vez de quatro juízes de linha, a partida passou a contar com apenas três. No início do primeiro set, como se não bastasse, o sistema saiu do ar.

Fluminense x Pinheiros

Em meio a problemas com o desafio, Pinheiros e Fluminense fizeram um primeiro set repleto de erros. A tecnologia fez falta, diversos lances geraram dúvida para a arbitragem. O Fluminense, liderado por Uzelac, foi melhor nos ataques e conseguiu fechar a parcial.

No segundo set, mais erros do Pinheiros. A equipe paulista apresentou ao longo da partida um nível abaixo àquele apresentado na rodada anterior. Vitória tranquila do Fluminense.

O Pinheiros não jogou bem. Com um bloqueio ineficiente e muitos erros, a equipe paulista não reagiu e foi superado pelas mandantes. Vitória do Fluminense por 3x0 (25x22;25x18;25x18).

Arianne foi eleita a melhor jogadora da partida com 19 pontos marcados.