Osasco decepciona e Sesc-Flamengo vence no tie break na Superliga Feminina de Vôlei

Nesta quarta-feira (15), aconteceram mais dois jogos pela segunda rodada da Superliga Feminina 2023/24. Na capital paulista, o Osasco recebeu o Maringá, enquanto o Sesc-Flamengo jogou contra o Barueri no Tijuca.

O Osasco decepcionou. Em um jogo apático, as únicas campeãs mundiais do vôlei brasileiro, não esboçaram reação frente a um consistente Maringá. A equipe paranaense levou a melhor por 3x1 (25x21;25x20;21x25;25x19).

No Rio de Janeiro, o Sesc-Flamengo teve vida dura em sua estreia. Na frente do seu torcedor, as cariocas venceram o Barueri por 3x2 (25x15; 21x25; 25x17; 17x25; 15x9).

Osasco x Maringá

O torcedor osasquense esperava uma vitória tranquila, já que a fase que o time vive, até então, é ótima: Campeão Paulista, perdendo apenas um set, e invicto na Superliga. Porém, o Maringá estragou a festa.

Vitória do Maringá por 3x1 ((25x21;25x20;21x25;25x19).

Desde o primeiro set, as paranaenes apresentaram uma invejável obediência tática. Um show de defesas foi visto no José Liberatti, que somados a um bom bloqueio, resultaram no domínio do jogo.

O Osasco até tentou. Conseguiu reagir no terceiro set, fechando a parcial em 25x21. O time melhorou no passe e atacou melhor. A única vez que a equipe apresentou um bom voleibol em todo o jogo.

No quarto set, os erros na recepção e no ataque voltaram. O time paulista apresentou muita desorganização e nervosismo. Nem mesmo o ginásio José Liberatti lotado conseguiu empurrar o time.

Pelo lado do Maringá, Karol Tormena foi eleita a melhor jogadora da partida e levou o troféu viva vôlei. Vivian, levantadora, também fez uma bela partida.

A partida também foi marcada por uma paralização no segundo set. A decisão foi tomada após a quadra molhar devido a chuva que caía em Osasco.

Foto: @unilefermaringá

Sesc-Flamengo x Barueri

Na frente do seu torcedor, o Sesc-Flamengo sofreu para vencer a aguerrida equipe do Barueri. Em um jogos de muitos erros, as cariocas tiveram de ter paciência para furar o sistema defensivo paulista.

Ambas as equipes viveram altos e baixos. Mas o Sesc-Flamengo teve lucidez para definir o jogo no tie-break. Vitória por 3x2 ((25x15; 21x25; 25x17; 17x25; 15x9).

A americana Roni estava em uma noite inspirada e foi a bola de segurança da levantadora Brie King. Outro destaque foi a oposta Sabrina, eleita melhor jogadora da partida.

"Foi um jogo difícil. O Barueri jogou e defendeu super bem. A gente se desconcentrou, errou muito, mas conseguimos levar a vitória", comentou Sabrina

Com o resultado, o Sesc-Flamengo sobe para oitava posição na tabela de classificação com um jogo a menos. O próximo jogo da equipe é contra o Gerdau Minas, em casa, no próximo sábado às 21h.

O Barueri ocupa a décima colocação e enfrenta o Osasco, em casa, na quarta-feira (22) às 18h30.