Após prata no Mundial, Murilo Radke foca na Superliga Masculina

O Itambé Minas retornou aos treinamentos nesta quinta-feira (14) após a conquista da inédita medalha de prata no Campeonato Mundial de Clubes. O resultado motiva os jogadores para os próximos compromissos da temporada, dentre eles, a Superliga Masculina.

O levantador Murilo Radke, 34 anos, não esconde que a conquista é a realização de um sonho.

“Sempre foi um grande sonho conquistar uma medalha nessa competição. Estou muito feliz por ter conseguido realizá-lo com a equipe do Itambé Minas. Esse foi o meu segundo Mundial de Clubes. Na outra edição – em dezembro de 2021, com o Funvic/Natal -, infelizmente não tive a oportunidade de jogar uma final. Então, agora, foi um momento marcado por conseguir uma vaga e disputar a decisão contra a grande equipe do Perugia” - disse Murilo.

O Minas venceu dois dos quatro confrontos no Mundial de Clubes e foi superado apenas pelo campeão Perugia: uma vez na fase de grupos e outra na grande decisão.

"Na primeira partida contra eles vimos que poderíamos até surpreender na final, só que, mais uma vez, imprimiram um nível altíssimo de saque, dificultando nosso jogo. Mas tentamos dar o nosso melhor, como sempre”- comentou o levantador.

O Itambé Minas entra em quadra pela Superliga Masculina na segunda-feira (18) contra o Montes Claros América na Arena Minas. A partida tem transmissão do Sportv 2.

“Nesses últimos dias tentamos descansar um pouco, repor as energias e girar a chave. Teremos mais três jogos ainda no mês de dezembro e precisamos trabalhar focados para continuar no topo da tabela na Superliga”, completou o jogador.