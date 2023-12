Fora de casa, Itambé Minas faz último jogo do ano contra o Guarulhos

A equipe Itambé Minas desembarcou em Guarulhos (SP), onde vai encarar o último desafio do ano de 2023. Pela Superliga BET7K Masculina 2023/24, o time minastenista vai entrar em quadra contra o Vedacit Guarulhos neste sábado (23/12), às 18h30. O duelo também marcará o reencontro dos técnicos Guilherme Novaes e Nery Tambeiro. A partida será transmitida pelo SporTV 2 e pelo Canal Vôlei Brasil.

O técnico do Itambé Minas, que dirigiu o Guarulhos nas últimas três temporadas, conhece bem o adversário. “É um time muito equilibrado, com forte potencial de saque e de ataque, além de um sistema defensivo muito seguro. A nossa equipe vem de uma sequência de jogos dura e isso limita o número de treinamentos, mas estamos trabalhando para manter a forma física e estudando bastante para minimizar os erros. Vamos entrar em quadra com confiança em busca da vitória”, afirma Gui Novaes.

Nos confrontos entre as equipes na última temporada, uma vitória para cada lado. O Itambé Minas venceu na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), por 3 sets a 2, enquanto a equipe paulista levou a melhor jogando em casa, por 3 a 1. Na sequência, o elenco do time minastenista fará uma pausa de fim de ano e se reapresentará no dia 2 de janeiro. O primeiro compromisso do Itambé Minas em 2024 será na capital mineira, no dia 7 de janeiro, às 16h, contra o Azulim Gabarito Monte Carmelo pela Superliga.

Superliga BET7K masculina | Fase classificatória - Turno

10/11 | Itambé Minas 3 x 0 Joinville | Arena UniBH | 25/21, 25/20 e 25/22

13/11 | Araguari 0 x 3 Itambé Minas | Araguari (MG) | 25/21, 25/22 e 25/22

20/11 | Itambé Minas 3 x 0 Suzano | Arena UniBH | 25/22, 25/23 e 25/18

24/11 | São José 3 x 0 Itambé Minas | São José dos Campos (SP) | 25/17, 25/23 e 25/21

28/11 | Itambé Minas 3 x 0 Apan/Roll-on Blumenau | Arena UniBH | 25/16, 25/23 e 25/16

18/12 | Itambé Minas 3 x 0 MOC América | Arena UniBH | 25/18, 25/23 e 25/19

20/12 | Sada Cruzeiro 3 x 0 Itambé Minas | Contagem (MG) | 25/14, 25/23 e 25/21

23/12 - 18h30 | Vedacit Guarulhos x Itambé Minas | Guarulhos (SP) | SporTV e Canal Vôlei Brasil

7/1 - 16h | Itambé Minas x Azulim Gabarito Monte Carmelo | Arena UniBH | SporTV

13/1 - 18h30 | Sesi Bauru x Itambé Minas | Bauru (SP) | SporTV

16/1 - 21h | Itambé Minas x Vôlei Renata | Arena UniBH | SporTV