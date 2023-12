Minas tropeça diante do Perugia pelo Mundial de Clubes Masculino

No segundo jogo da fase de grupos do Mundial de Clubes, o Itambé Minas enfrentou o poderoso Perugia. Apáticos, os minatenistas não foram páreos para os italianos e perderam por 3 sets a 0 (25x18; 26x24; 25x22).

O Itambé Minas chegou ao confronto com três pontos na classificação, conquistados na vitória contra o Ahmedabad Defenders ontem (6), e caso vencesse o Perugia, asseguraria a primeira colocação do grupo.

Agora, o Minas aguarda o jogo entre Defenders x Perugia amanhã (8) às 12h para saber se avança às semifinais.

O Perugia, atual campeão mundial e líder do Campeonato Italiano, é o time a ser batido nesta edição. A equipe, liderada pelo levantador italiano Gianelli, mostrou sua força logo na estreia.

Itambé Minas x Perugia

A partida foi marcada pela inconsistência do Itambé Minas. A equipe, que cometeu muitos erros na estreia contra o Defenders, oscilava no ataque e na recepção, o que prejudicava a construção dos pontos.

Além disso, o Itambé Minas segue errando muitos saques. Ao forçar, o time saca pra fora, mas ao tirar a força, a equipe adversária entrega o passe na mão e confirma o ponto.

Pelo lado do Perugia, ótima distribuição do MVP do Campeonato Mundial de Seleções, Gianelli, que administrou com maestria o poder ofensivo da equipe.

O oposto minatenista, Sanchez, sofreu com a marcação adversária e não conseguiu rodar bolas com facilidade, igual ao último jogo. O jogo do Minas, então, ficou sobrecarregado em Paulo, que sozinho não fez milagre.

Paulo foi o maior pontuador da partida com 17 pontos. Pelo lado do Perugia, Semeniuk marcou 16.