Minas avança às semifinais no Mundial de Clubes Masculino

As semifinais do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino foram definidas na tarde desta sexta-feira (8). Para os times brasileiros, a competição continua apenas para o Itambé Minas, já que o Sada Cruzeiro foi eliminado mais cedo.

Pelo grupo A, os pentacampeões mundiais e líderes do campeonato italiano, Perugia, se classificaram em primeiro lugar. O Itambé Minas passou na segunda colocação.

No grupo B, o Sada Cruzeiro foi eliminado, após perder para o Halbank. O clube japonês Suntory Birds avança na primeira colocação, seguido do Halbank em segundo.

Semifinais

09/12 (sábado): Perugia x Halbank às 8h30 (Star+)

09/12 (sábado): Suntory Birds x Itambé Minas às 12h (ESPN e Star+)

Grupo A

O Perugia, como esperado, foi dominante nos confrontos da primeira fase. A equipe de Gianelli venceu ambos os jogos em sets diretos, controlando do início ao fim as parciais. A equipe italiana avança em primeiro lugar na classificação.

O Itambé Minas, ainda inconstante, venceu o Ahmedabad Defenders em sets diretos na primeira rodada, o que permitiu que o time se classificasse em segundo lugar. O clube indiano não pontuou e foi eliminado.

Resultados

06/12 (quarta-feira):

Itambé Minas 3x0 Ahmedabad Defenders

(25x22; 25x23; 25x19)

07/12 (quinta-feira)

Perugia 3x0 Itambé Minas

(25x18; 26x24; 25x22)

08/12 (sexta-feira)

Perugia 3x0 Ahmedabad Defenders

(25x18; 25x19; 25x11)

Grupo B

A disputa por duas vagas disponíveis para as semifinais foi acirrada entre os três clubes do Grupo B. Sada Cruzeiro, Halbank e Suntory Birds protagonizaram grandes jogos, com destaque para a vitória do Cruzeiro sobre o Suntory Birds por 3 sets a 2.

O clube japonês, Suntory Birds, avança em primeiro lugar com uma vitória e uma derrota. O time de Musersky venceu o Halbank em sets diretos na primeira rodada e perdeu para o Sada Cruzeiro no tie break. Os quatro pontos conquistados (três no primeiro jogo e um no segundo) levam a equipe para a primeira colocação, ou seja, no caminho do Itambé Minas.

O Sada Cruzeiro tentou, mesmo com a vitória na primeira rodada, a derrota em sets diretos na segunda custou caro. Ao ser superado por 3 sets a 0 pelo Halbank, o Cruzeiro soma apenas dois pontos na tabela de classificação, e mesmo com uma vitoria, fica em último do grupo.

O Halbank foi do céu ao inferno. A equipe de Ngapeth foi superada na estreia da competição em sets diretos pelo Suntory Birds e precisava vencer o Sada por 3 a 0 ou 3 a 1 para se classificar. Conseguiram. A vitória sobre os brasileiros leva o time à segunda colocação do grupo.

Resultados

06/12 (quarta-feira)

Suntory Birds 3x0 Halbank

(25x23; 25x23; 25x16)

07/12 (quinta-feira)

Sada Cruzeiro 3x2 Suntory Birds

(25x21; 31x29; 28x30; 23x25; 15x12)

08/12 (sexta-feira)

Sada Cruzeiro 0x3 Halbank

(26x24; 25x18; 28x26)