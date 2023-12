Minas perde para Guarulhos no último jogo da Superliga Masculina em 2023

No último jogo da Superliga Masculina em 2023, o Guaulhos recebeu o Itambé Minas em partida válida pela oitava rodada. O Guarulhos venceu por 3 sets a 1 (25x22; 22x25; 27x25; 25x17).

O Itambé Minas enfrenta um momento de instabilidade na temporada. Após a conquista da medalha de prata no Mundial de Clubes, o time perdeu dois dois três jogos que disputou na Superliga Masculina.

Já o Guarulhos chegou ao confronto embalado, são quatro vitórias nos últimos quatro jogos. O time paulista não perdeu jogos em dezembro e conquista sua quinta vitória consecutiva. A sequência coloca o time no G4 da competição, ultrapassando o Joinville.

Os times voltam a jogar pela nona rodada da Superliga em janeiro: o Guarulhos recebe o Sesi Bauru na segunda-feira (8) às 18h30. Enquanto isso, o Itambé Minas recebe o Uberlândia no domingo (7) às 16h.

Guarulhos x Itambé Minas

O Itambé Minas passou a maior parte do primeiro set à frente do placar. Mesmo em uma parcial equilibrada, o time mineiro mantinha uma vantagem de um/dois pontos até o 21x20. Nesse momento, o oposto de Guarulhos, Franco, foi ao saque e conseguiu virar o placar a favor de seu time. O jogador também marcou o último ponto do set, gerado a partir do side-out.

No segundo set, parecia que a história ia se repetir. O Itambé Minas abriu 17x14, mas viu Franco crescer e virar o jogo para o Guarulhos. Porém, no final do set (21x21), Sánchez cresceu pelo lado mineiro e foi decisivo para que o Minas abrisse vantagem e fechasse o segundo set em 25x22.

No terceiro set, o jogo foi ainda mais equilibrado. As equipes trocaram pontos do início ao fim do set. Na hora decisiva, os erros do Itambé Minas custaram caro. A parcial terminou em uma invasão por baixo de Sánchez, permitindo que os mandantes abrissem 2x1 no jogo.

Abalada, a equipe do Minas abaixou a guarda no quarto set e viu o Guarulhos abrir uma vantagem avassaladora (20x12). Bastou então que o time guarulhense administrasse a vantagem para vencer o jogo.

Franco foi eleito o melhor jogador da partida. O oposto marcou 26 pontos.