Maique destaca temporada de 2023 e almeja Paris 2024

A temporada de 2023 foi especial para Maique Reis. Pelo Itambé Minas, o líbero foi vice- campeão da Superliga, do Sul-Americano e do Mundial de Clubes, sendo eleito melhor líbero em todas essas competições. Pela Seleção Brasileira, participou de todos os campeonatos e foi campeão dos Jogos Pan-Americanos, recebendo o prêmio de melhor recepção.

“Toda temporada é especial e 2023 não foi diferente. Foi um ano de muitos desafios, mas também de muitos sonhos realizados, muito trabalho, e especial também no lado pessoal. Foi bem marcante na minha carreira, principalmente, no processo individual de evolução. São várias lembranças que vou guardar na memória. O mais recente foi o Mundial de Clubes, que foi sensacional, o nosso Pré-Olímpico, com a seleção, também marcou muito, e os Jogos Pan-Americanos, que disputei pela primeira vez, e fiquei muito feliz por ter sido uma estreia e ganhar o título. Foi maravilhoso”, disse Maique.

O ano de 2023 colocou Maique de vez na briga pela vaga de líbero em Paris 2024. Aos 26 anos, o jogador sonha com os Jogos Olímpicos para o novo ano:

"Estou trabalhando praticamente há dois ciclos olímpicos para poder ir a uma Olimpíada. Paris está batendo na porta e eu quero muito essa vaga para poder realizar esse sonho”, pontuou Maique.

Maique encerrou a temporada de 2023 com o melhor passe da Superliga Masculina 2023/24 com 68% de aproveitamento. O jogador foi eleito nas últimas três temporadas como o melhor líbero da competição.

O Itambé Minas, equipe de Maique, volta às quadras após o recesso no domingo (7) contra o Monte Carmelo, em casa, às 16h pela nona rodada da Superliga Masculina.