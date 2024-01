FIVB aumenta número de atletas incritos para Paris 2024

Nesta segunda-feira (8), a FIVB divulgou que as listas de jogadores para os torneios olímpicos passam de 12 para 13 nomes.

O décimo terceiro jogador não estará disponível no banco de reservas, mas poderá ser utilizado, caso ocorra alguma lesão.

Nas competições internacionais, com exceção dos Jogos Olímpicos,, as seleções podem contar com 14 atletas disponíveis para as partidas. A redução em duas vagas nos Jogos faz com que os técnicos precisem cortar atletas e trabalhar com menos selecionáveis no torneio mais importante do calendário.

O aumento no número de atletas é uma reivindicação antiga da modalidade. O Comitê Olímpico Internacional (COI) argumentava contra a proposta pela capacidade da Vila Olímpica e da solicitação de outras modalidades, que também querem aumentar o número de atletas.

Para viabilizar o aumento de atletas no vôlei, COI e FIVB acordaram que cada comitê olímpico defina se o atleta extra ficará na Vila Olímpica, com os demais atletas, ou se ficará hospedado em hotéis fora da Vila.

Na prática, abem-se duas vagas para brasileiros (uma na Seleção Feminina e outra na Masculina) serem inscritos nos Jogos Olímpicos Paris 2024.