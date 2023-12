Mundial de Clubes de Vôlei feminino: onde assisitir, horários e informações

O Mundial de Clubes de vôlei feminino acontece entre os dias 13 e 17 de dezembro em Hangzhou, China. Nesta edição, Dentil Praia Clube e Gerdau Minas representam o Brasil.

A competição, organizada pela FIVB, é a mais importante entre clubes do mundo. Reúne os seis melhores times das Américas, Europa e Ásia e é realizado desde 1991.

O Brasil soma três títulos: Sadia Esporte Clube, em 1991, Sorocaba, em 1994 e o Osasco em 2012. O país também soma sete medalhas de prata e três de bronze e fica atrás apenas da Turquia no ranking geral de maiores medalhistas.

Em 2023, os jogos acontecem em dois horários fixos: 3h e 8h30 (horário de Brasília). Os jogos serão transmitidos pela ESPN, Star+ e pelo streaming da FIVB, a VolleyballWorld.

Grupos

As seis equipes que dsputam o Mundial de Clubes estão divididas em dois grupos:

Grupo A

Eczacibasi (Turquia)

Gerdau Minas (Brasil)

(Brasil) Tianjin Bohai (China)

Grupo B

Dentil Praia Clube (Brasil)

(Brasil) Sport Center 1 (Vietnã)

Vakifbank (Turquia)

Programação

13/12 (quarta-feira):

3h- Vakifbank x Sport Center 1

8h30- Gerdau Minas x Tianjin Bohai

14/12 (quinta-feira):

3h- Praia Clube x Sport Center 1

x Sport Center 1 8h30- Eczacibasi x Gerdau Minas

15/12 (sexta-feira):

3h- Vakifbank x Dentil Praia Clube

8h30- Tianjin Bohai x Eczacibasi

16/12 (sábado):

3h e 8h30- semifinais

17/12 (domingo):

3h- disputa de terceiro lugar

8h30- final

Desfalques

Até o momento, duas equipes sofrem com desfalques significativos. A equipe do Gerdau Minas confirmou, na manhã desta terça-feira (12), uma lesão no tornozelo direito de Jenna Gray, que está fora do campeonato. Além disso, o Tianjin Bohai perdeu sua maior pontuadora, Melissa Vargas, devido a uma lesão no ombro direito.