No Maracanãzinho, Sesc Flamengo bate Praia Clube em sets diretos

Na noite deste sábado, o Sesc Flamengo recebeu o Dentil Praia Clube no Maracanãzinho em partida válida pela nona rodada da Superliga Feminina 2023/24. O jogo é o primeiro das equipes em 2024 e o primeiro da Superliga sediado no ginásio desde 2014. O Sesc Flamengo venceu por 3 sets a 0 (25x21; 25x20; 25x16).

O confronto é uma disputa direta pela liderança da competição. Ambas as equipes chegaram à rodada com sete vitórias e uma derrota. Com o resultado de hoje, o Sesc abre vantagem e assume a liderança do torneio.

Pelo Praia Clube, Adenízia não jogou. A atleta se lesionou no Mundial de Clubes e segue em processo de recuperação.

O Sesc Flamengo volta a quadra na terça-feira (9), fora de casa, contra o BluVỗlei às 21h. Já o Dentil Praia Clube recebe o Osasco na quarta-feira (10) às 21h.

Maracanãzinho

O histórico ginásio Maracanãzinho voltou a receber jogos da Superliga Feminina. O local, que era a sede da equipe carioca até 2014, não recebia jogos do torneio há 10 anos.

A organização do Sesc Flamengo colocou 5 mil ingressos a venda para a partida. Todos foram adquiridos pelos torcedores rubro-negros.

A levantadora Brie King publicou em suas redes sociais um registro do técnico Bernardinho no ginásio. A última vez que Bernardo havia comandado uma equipe no Maracanãzinho foi em 2016, quando conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016 com a Seleção Masculina.

"A última vez que ele comandou uma equipe nesse ginásio foi vencendo o ouro nos Jogos Olímpicos do Rio. Hoje ele está de volta e se sentindo ansioso e honrado, isso é um sonho?", comentou Brie.

O Sesc Flamengo volta ao ginásio na sexta-feira (12) às 21h. A equipe enfrenta o Brasília pela décima primeira rodada da Superliga Feminina 2023/24.

Sesc Flamengo x Praia Clube

No primeiro set, ambas as equipes começaram apresentando um bom volume de defesas e o jogo foi equilibrado em toda a parcial. No final, o Sesc foi efetivo no seu saque, explorando a dificuldade do Praia na recepção. Assim, a equipe de Bernardinho abriu vantagem (22x18) e fechou a parcial.

No segundo set, o Dentil Praia Clube começou melhor e abriu vantagem (2x6). A equipe mineira manteve-se a frente do placar até meados do 18º ponto. Depois, o Sesc Flamengo voltou a sacar melhor e virou a parcial. O volume de jogo e a organização tática das cariocas fez com que a equipe abrisse vantagem após o 20º ponto e venceu o set.

A terceira parcial começou com o Sesc Flamengo jogando com superioridade. O time rubro-negro abriu (6x1) logo no início do set decisivo. Paulo Coco passou a mexer no elenco, colocou Claudinha, Gabi Martins (central) e Kasiely no lugar de Naiane, Milka e Rabadzhieva. Não adiantou. O Sesc continuou superior e venceu a partida por 3 sets a 0.

Juciely foi eleita a melhor jogadora da partida e venceu o troféu viva vôlei. Tainara e Roni foram as maiores pontuadoras com 13 pontos cada.

"Sem palavras. Fico realmente sem palavras. Fico até emocionada porque esse ginásio é palco de muitas batalhas, de muitas vitórias e começar o ano desse jeito me deixa muito grata.", comentou a central.