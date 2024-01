Osasco São Cristóvão Saúde recebe Gerdau Minas no primeiro jogo de 2024

Osasco São Cristóvão Saúde faz o primeiro jogo de 2024 neste sábado (6). E a promessa é de jogão. A equipe do técnico Luizomar recebe o Gerdau Minas no ginásio José Liberatti, a partir das 21h. Os ingressos estão esgotados. O SporTV 2 transmite a partida. A página oficial do clube no Youtube, a Osasco Vôlei TV, também fará a cobertura, mas sem imagens (os direitos são reservados aos canais de TV por assinatura).



Camila Brait, Tifanny, Butler, Lorenne e cia. entram em quadra com a missão de bater o atual líder da Superliga Bet7k. Após oito rodadas, as osasquenses ocupam a quinta colocação, com cinco vitórias e três resultados negativos. As mineiras somam sete resultados positivos e uma derrota. “Vai ser uma batalha. Estamos confiantes. Trabalhamos muito durante as festas de final de ano e vamos com tudo”, afirma Camila Brait.



Tifanny convoca a torcida. “Não é novidade para ninguém a força dos nossos torcedores. As arquibancadas estarão lotadas e tenho certeza de que a energia que receberemos será um diferencial na luta por essa vitória. Isso sem contar a pressão que eles colocam nos adversários. O Minas tem um grande time, mas confio no nosso trabalho, nosso estudo e nossa união para dar o máximo em quadra”, comenta a ponteira.



Para somar a sexta vitória da temporada 2023/24 da Superliga, a comissão técnica osasquense estudou o adversário para mapear a estratégia para a partida desta sábado. Começa pelo saque tático que, ao entrar, vai complicar o passe mineiro para aumentar o percentual de eficiência do sistema bloqueio/defesa das donas da casa, provocando os contra-ataques. Além disso, um side out com alto aproveitamento será outro fator determinante para a vitória.

SUPERLIGA 2023/24



Primeiro Turno

09/11 – Brasília Vôlei 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Taguatinga

15/11 – Osasco São Cristóvão Saúde 1 x 3 Unilife Maringá – Osasco

22/11 – Barueri 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Barueri

26/11 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 0 Pinheiros – Osasco

08/12 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 1 Fluminense – Osasco

13/12 – Sesi Bauru 3 x 1 Osasco São Cristóvão Saúde – Bauru

18/12 – São Caetano 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – São Caetano

22/12 – Osasco São Cristóvão Saúde 1 x 3 Sesc Flamengo – Osasco

06/01 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Gerdau Minas – Osasco

10/01 – 21h – Dentil Praia Clube x Osasco São Cristóvão Saúde – Uberlândia

14/01 – 18h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Bluvolei/FURB – Osasco



Segundo Turno

18/01 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Brasília – Osasco

25/01 – 21h – Unilife Maringá x Osasco São Cristóvão Saúde - Maringá

02/02 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri - Osasco

06/02 – 21h – Pinheiros x Osasco São Cristóvão Saúde - São Paulo

11/02 – 19h – Osasco São Cristóvão Saúde x Sesi Bauru - Osasco

21/02 – 21h – Fluminense x Osasco São Cristóvão Saúde - Rio de Janeiro

27/02 – 21h – Sesc Flamengo x Osasco São Cristóvão Saúde - Rio de Janeiro

08/03 – 18h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x São Caetano – Osasco

12/03 – 21h – Gerdau Minas x Osasco São Cristóvão Saúde – Belo Horizonte

17/03 – 18h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Praia Clube – Osasco

22/03 – 21h – Bluvolei/FURB x Osasco São Cristóvão Saúde – Blumenau