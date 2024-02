Líder isolado da Superliga Feminina, o Sesc RJ Flamengo está pronto para mais uma batalha nesta segunda-feira (05.02), às 21h, diante do Sesi Bauru, fora de casa, pela quarta rodada do returno. Em busca de mais três pontos, a equipe carioca sabe que precisará manter a consistência das últimas partidas. O SporTV 2 transmite ao vivo.

O time do técnico Bernardinho vive grande fase, com 13 vitórias consecutivas (12 pela Superliga e uma pela Copa Brasil), e soma 39 pontos na classificação do campeonato. O Sesi Bauru ocupa a quinta posição, com 28.

Na última quinta-feira, o Sesc RJ Flamengo levantou a torcida no Tijuca Tênis Clube e conquistou uma vitória imponente sobre o Pinheiros por 3 a 0. Mas o elenco mal teve tempo de comemorar, afinal os últimos dias foram de muito trabalho e estudo sobre as paulistas.

"A vitória sobre o Pinheiros foi muito importante para ganharmos ainda mais confiança para o próximo objetivo. O Sesi Bauru é uma equipe forte e vem jogando muito bem. Conseguimos ganhar delas no primeiro turno no Rio, mas sabemos que, fora de casa, tudo pode ser diferente. Então, aproveitamos esses últimos dias para treinar intensamente, já que teremos pela frente um adversário direto na luta pelas primeiras colocações", disse a oposta Sabrina, quinta maior pontuadora da competição, com 228 acertos.

Com 12 taças, o time carioca é o maior campeão da Superliga Feminina. Sob o comando de Bernardinho, a equipe foi ao topo do pódio nas temporadas 1997/1998 e 1999/2000 (ambas em Curitiba), 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (no Rio de Janeiro). A competição reúne 12 equipes, que se enfrentam em turno e returno antes dos playoffs. A final acontecerá em abril.