Sesi Bauru vence Vedacit Guarulhos pela Superliga Masculina

Nesta segunda-feira (8), Sesi Bauru e Vedacit Guarulhos se enfrentaram pela nona rodada da Superliga Masculina 2023/24. A partida é a primeira das equipes em 2024. O Sesi Bauru venceu por 3 sets a 0 (25x15; 25x18; 28x26).

O Vedacit Guarulhos chegou a rodada na quarta colocação com cinco vitórias em oito jogos. Com o resultado de hoje, o Guarulhos é ultrapassado pelo Sesi e cai pra quinta colocação.

O Sesi Bauru tem uma campanha irregular. A equipe de Anderson Rodrigues somava quatro vitórias e quatro derrotas até o início da rodada. Com a vitória, o time ultrapassa o Guarulhos e fica na quarta colocação.

O Vedacit Guarulhos enfrenta o Vôlei Renata na sexta-feira (12) às 18h30. O Sesi Bauru enfrenta o Itambé Minas, em casa, no sábado (13) às 18h30.

Vedacit Guarulhos x Sesi Bauru

No primeiro set, o Sesi Bauru dominou a parcial do início ao fim. Enquanto o passe e ataque do Guarulhos não funcionava, Darlan e o levantador Thiaguinho deram show. O oposto saiu com quase 100% de aproveitamento nos ataques. Já o levantador utilizou o bom passe da equipe para ousar nos levantamentos, principalmente pelo meio de rede.



O Sesi continuou avassalador. Logo no início da segunda parcial, a equipe de Bauru abriu 5x0 e obrigou o adversário a pedir tempo. O Guarulhos cresceu no meio da parcial, mas não foi o suficiente para impedir a vitória do Sesi, que fechou em um ataque de Thierry.

No terceiro set, o jogo ficou equilibrado. As equipes trocaram pontos até os últimos lances do jogo. A partida foi decidida na vantagem mínima. O Sesi Bauru teve quatro match points e desperdiçou três em erros de saque. No final, a equipe conseguiu fechar o jogo em um ataque de Éder.

O levantador Thiaguinho foi eleito o melhor jogador da partida.

"Hoje todo mundo jogou bem. Acho que foi uma partida ótima. Vinhamos de uma sequencia de erros em outras partidas e hoje conseguimos melhorar nisso. To muito feliz pela evolução da equipe", comentou o jogador.