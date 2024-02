Na tarde desta segunda-feira (26), um dos administradores da página oficial do Sesc Flamengo no instagram curtiu um comentário transfóbico sobre Tiffany, ponteira do Osasco.

As equipes se enfrentam na próxima terça-feira (27), no Maracanãzinho às 21h pela 18ª rodada da Superliga Feminina 2023/24.



Imediatamente, o clube sofreu pressão para se posicionar acerca do ocorrido. O Sesc emitiu uma nota oficial por volta das 15h:



“Nesta segunda-feira, o ADM da página Sesc RJ Flamengo curtiu um comentário transfóbico em um post. Assumimos nosso erro, independente dele ter sido cometido não intencionalmente, por uma falta de atenção que nunca deveria acontecer.



O comentário foi imediatamente excluído quando identificado. Justamente pelo seu conteúdo, que continha insultos e preconceito. Nossa equipe preza pelo respeito acima de tudo e reitera seu compromisso com a condenação de atos discriminatórios, excludentes e criminosos.



Assumimos nosso erro, sabemos da gravidade do mesmo, e redobramos nossa atenção para que isso nunca mais se repita.”

Veja a nota na íntegra:

Foto: Divulgação/ Sesc Flamengo





A comunicação do Sesc Flamengo é de responsabilidade da empresa Manila. Não há informações acerca da demissão do responsável.



O Osasco publicou em suas redes sociais um vídeo, utilizado em outra oportunidade contra o racismo, para repudiar o ato.



Tiffany não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Porém, repostou em seus stories mensagens de fãs e admiradores que repudiam o ocorrido.