A ponteira da seleção sérvia e do Fluminense, Alexsandra Uzelac sofreu dois assaltos no mês passado na Zona sul do Rio de Janeiro. Em entrevista ao portal Mozzart Sport, a atleta comentou sobre o episódio e como os acontecimentos afetaram seu desempenho no voleibol brasileiro.

"Estava voltando de um jantar com a minha amiga e dois deles correram atrás de mim. Eles levantaram as camisas e tiraram facões. Eu nem sei como elas cabiam dentro das camisas. Comecei a gritar e não sabia o que fazer. Posso dizer que Deus me salvou. Ninguém veio nos ajudar porque as pessoas não sabem o que eles podem pensar ou para o que estão preparados."

Dez dias depois, Uzelac foi vítima de outro assalto, agora à mão armada: "Eu estava voltando do clube para o meu apartamento. Homens saíram com pistolas e pararam na frente do carro e outros bateram em todas as portas com uma pistola. Eles gritaram em português para dar-lhes tudo o que temos. Abriram a porta e apontaram a arma na nossa cabeça."

A atleta também comentou sobre o impacto dos episódios na sua saúde mental: "Não dormi nada...E depois de tudo comecei a ter ataques de pânico. Uma noite muito assustadora. Só acordei no meio da noite e comecei a gritar, gritar, pensei que alguém estava me perseguindo. Liguei para a minha mãe e disse que queriam me matar no apartamento. O trauma é grande. Esse mesmo motorista, que não é carioca, mas estrangeiro, nos contou que já viu situações parecidas e que pessoas morreram. Para eles é como um bom dia."

Após receber proposta do Sesc Flamengo, Uzelac comentou sua permanência no voleibol brasileiro: "Houve negociações, não havia nada certo se continuarei ou não na próxima temporada. Mas depois de tudo isso, nem tenho certeza se terminarei essa temporada com o Fluminense. Eles me apoiam no clube, estão lá para tudo, mas tenho que ver o que é melhor para mm. É difícil quando sua vida está em perigo."

Uzelac assinou um contrato de um ano com o Fluminense em junho de 2023. Três meses depois, em outubro do mesmo ano, a atleta se apresentou ao clube. É atualmente a maior pontuadora da Superliga Feminina e destaque do Flu na temporada.