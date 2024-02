Na noite desta quarta-feira (28), o Praia Clube recebeu e venceu o Sesi Bauru por 3 sets a 1 (25x16; 25x22; 21x25; 25x13). O confronto é válido pela 18ª rodada da Superliga Feminina.

O Praia Clube chega a sua oitava vitória consecutiva na Superliga. O time de Uberlândia não perde desde o dia 10 de janeiro, quando foi superado pelo Osasco em casa. O time de Paulo Coco ocupa a terceira colocação com 15 vitórias, três derrotas e 41 pontos.

O Sesi Bauru vive um mau momento no campeonato. A equipe não venceu nenhum jogo em fevereiro e vem de cinco derrotas consecutivas. O time do técnico Marcos Miranda ocupa a quinta colocação com 9 vitórias, 9 derrotas e 28 pontos.

Na 19ª rodada, o Praia Clube enfrenta o Fluminense, fora de casa, no sábado (9) às 21h30. O Sesi recebe o Bluvôlei na quinta-feira (7) às 21h.

O Praia Clube venceu os dois primeiros sets com superioridade. A equipe de Uberlândia controlou a parcial e foi melhor em praticamente todos os fundamentos. O volume de jogo fez com que o time abrisse vantagem e vencesse a parcial.

Na terceira parcial, o Sesi melhorou e passou a ser mais efetivo nas suas ações ofensivas. Nitidamente, com a vantagem de 2x0, o Praia abaixou a guarda e permitiu a vitória das rivais. No quarto set, o Praia Clube voltou a dominar a partida e venceu com folga.

Sofya Kuznetsova marcou 23 pontos e foi eleita a melhor jogadora da partida. Mayany, pelo Bauru, marcou 15.