Na noite desta terça-feira (28), o Sesc Flamengo recebeu o Osasco pela 18ª rodada da Superliga Feminina 2023/24. Em um grande jogo, o Osasco impôs a virada e venceu o clássico por 3 sets a 2 (25x27; 25x17; 25x22; 21x25; 07x15),

O Sesc Flamengo defendia uma sequencia de 16 jogos sem perder. A útima derrota havia acontecido no dia 18 de novembo, quando o Gerdau Minas venceu o Flamengo em cinco sets. A equipe rubro-negra segue na liderança da Superliga com 16 vitórias, duas derrotas e 49 pontos conquistados.

O Osasco ainda não perdeu, pela Superliga, em 2024. A equipe de Luizomar de Moura soma sua 11ª vitória consecutiva e não perde desde o dia 22 de dezembro. Com a vitória, a equipe paulista diminui a vantagem do líder para seis pontos. O time osasquense está na segunda colocação com 15 vitórias, três derrotas e 43 pontos conquistados.

Na 19ª rodada, o Sesc Flamengo enfrenta o Gerdau Minas, fora de casa, na sexta-feira (8) às 21h. O Osasco recebe o São Caetano também na sexta-feira (8) às 18h30.

Sesc Flamengo x Osasco

A partida começou com o equilíbrio esperado. Decidida nos detalhes, Osasco virou o set de forma heróica. O Sesc Flamengo chegou a abrir 24x21 na parcial, mas uma sequencia de saques da Maira empatou o confronto e permitiu que, mais tarde, a equipe de São Paulo vencesse a parcial.

Nos dois sets seguintes, prevaleceu o conjunto rubro-negro. A equipe de Bernardinho apresentou um sistema defensivo seguro, que anulou os ataques de Osasco, e muita frieza para definir os contra-ataques.

A virada de Osasco acontece com o ressurgimento de Tifanny e Lorenne no jogo, assim como uma série de erros de levantamentos e ataques do Sesc. O ataque foi destaque, mas nada seria sem o fundo de quadra impecável de Camila Brait, eleita melhor jogadora do confronto.

Pelo Sesc, Roni marcou 23 pontos e foi a maior pontuadora da partida, seguida por Tifanny Sabrina, com 22 cada.