No início da noite desta segunda-feira (15), a CBV publicou em suas redes sociais os primeiros convocados para os treinamentos que visam a VNL 2024 da Seleção Masculina.

O técnico Bernardinho convocou 10 nomes, que jogam em clubes brasileiros já eliminados da Superliga Masculina.

Douglas Souza diz "não"

Dentre os nomes presentes na lista, o que mais chamou a atenção dos fãs foi o de Douglas Souza. O ponteiro, destaque absoluto do São José, não defende as cores da Seleção Brasileira desde 2021, quando aposentou a camisa canarinho.

O anúncio colocou o nome de Douglas nos assuntos mais comentados do X (ex-Twitter). As publicações demonstraram a felicidade coma convocação e a tristeza pelo "não".

Em seguida, Douglas publicou em seu instagram um comunicado negando a convocação:

"Boa noite pessoal.

Há pouco foi divulgada a notícia da minha convocação para a Seleção Brasileira. Quero informar que a minha decisão de não voltar para a Seleção já havia sido tomada desde as Olimpíadas de Tóquio e não mudou. Eu já havia informado a CBV desta decisão. Sou imensamente grato a todos que torcem por mim e por me apoiarem nesse tempo que estive com a nossa Seleção. Agradeço aos meus treinadores e companheiros de Seleção por este tempo em que estivemos juntos e conquistamos tantas vitórias, mas meu ciclo com a camisa da Seleção já foi encerrado. Sigo agora somente com meu clube e desejando muito sucesso para a Seleção Brasileira de Vôlei."

Em 2022, Douglas comentou que encerraria a sua passagem pelo time nacional devido ao estresse da rotina e das seguidas convocações:

"Eu decidi encerrar meu ciclo pela Seleção para cuidar de mim, cuidar da minha saúde, ficar perto dos meus amigos, da família.", comentou na época.

https://twitter.com/voleitudo/status/1780006313751142449?s=46

Demais convocados

Além de Douglas, Bernardinho convocou os seguintes nomes para a preparação que visa a VNL:

Lucão (Sada Cruzeiro)

Matheus Brasília (São José)

Daniel Muniz (Suzano)

Isac Viana (Itambé Minas)

Judson Nunes (Suzano)

Felipe Roque (São José)

Paulo Vinícius (Itambé Minas)

Arthur Bento (Itambé Minas)

Otávio Henrique (Sada Cruzeiro)

Os jogadores se apresentam no domingo (21) para o início dos treinamentos.

O Brasil estreia pela Liga das Nações no dia 21/5 às 21h contra Cuba.