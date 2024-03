O Sada Cruzeiro venceu o Farma Conde/São José por 3 sets a 0 (25-19, 31-29 e 25-13), na noite desta sexta (22), na Arena Farma Conde, em São José dos Campos (SP). No jogo válido pela penúltima rodada da Superliga, o líder visitou o vice-líder e levou a melhor na partida. Com a vitória, foi a 59 pontos, e abriu 12 pontos de vantagem na liderança. O São José está na segunda colocação, com 47 pontos.

Depois de duas derrotas contra São José – na Supercopa e no turno da Superliga – o Sada finalmente venceu o adversário paulista, num jogo que não valia nada para ambas as equipes, que já estão garantidas nos playoffs. Com esta vitória, o Sada continuou a sequência de onze jogos sem perder na Superliga, tendo perdido apenas um jogo – em janeiro, contra o São José – nessa edição da competição.

A partida começou com o Cruzeiro bem, quebrando o passe do São José. O saque forçado foi a maior arma do time mineiro, que desestabilizou o passe paulista em diversos momentos do jogo. No segundo e terceiro set, o São José encontrou seu jogo, melhorando na recepção e no saque. Porém, os esforços não foram o suficiente para parar o Sada, que mesmo tendo momentos de instabilidade, foi superior ao São José e ganhou o jogo em sets diretos.

A próxima rodada da Superliga terá jogos simultâneos. O Sada Cruzeiro retorna à quadra na próxima terça (26), às 21h, contra o Apan/Blumenau, no ginásio do Galegão, em Blumenau (SC). Já o São José receberá o Joinville Vôlei, em casa, na Arena Farma Conde, em São José dos Campos (SP), no mesmo dia e horário.

Líder derrota vice-líder pela primeira vez na temporada

O primeiro set começou com o Sada forçando o saque, quebrando o passe do São José, que não conseguiu jogar bem. O levantador Uriarte se sentiu seguro para acionar seus atacantes, já que o passe do time mineiro funcionou muito bem, apesar de São José tentar forçar o saque. A equipe paulista cometeu muitos erros, e o Cruzeiro aproveitou, abrindo seis pontos de diferença no placar, e fechou a parcial em 25 a 19.

A segunda parcial foi a mais disputada e equilibrada da partida. O São José finalmente entrou no jogo, por meio de seus atacantes, o oposto Felipe Roque e os ponteiros Douglas Souza e João Franck. Os paulistas começaram a forçar o saque, desestabilizando a recepção dos mineiros, e para tentar reestabelecer o passe, o técnico Filipe Ferraz colocou o líbero Alê, que estava fora por lesão no joelho. Com a recepção no lugar, o Cruzeiro lutou ponto a ponto com o São José, e levou a melhor, fechando a parcial em 31 a 29, em 40 minutos de set.

O último set foi a confirmação da superioridade do Cruzeiro, que foi o melhor time em todos os fundamentos. Apesar de uma ótima sequência de saque de Douglas Souza, que empatou a parcial em 10 a 10, logo o Sada abriu uma grande diferença e teve 24 a 20 no placar. Os paulistas tentaram reagir, mas os mineiros fecharam o set em 25 a 23 e venceram por 3 a 0. Os maiores pontuadores da partida foram o oposto Wallace e o oposto Felipe Roque, ambos com 18 pontos. O melhor jogador da partida foi Wallace, que na votação popular, levou o troféu Viva Vôlei.