Campinas faz história e elimina Sada Cruzeiro na Superliga Masculina

Uma partida que entra para a história da Superliga Masculina. Assim pode ser descrito o confronto entre Campinas e Sada Cruzeiro válida pelo terceiro jogo da série de quartas de final da Superliga Masculina 2023/24.

Na última terça-feira, os campinenses foram até Minas Gerais e venceram os atuais bicampeões do torneio por 3 sets a 2 (25x19; 20x25; 25x18; 19x25; 13x15).

O confronto foi a definição da série melhor de três. No primeiro jogo, o Campinas venceu o Cruzeiro por 3 sets a 2. Já na partida de volta, foi a vez do Sada aplicar 3 sets a 1 nos adversários e forçar um terceiro confronto.

O Sada Cruzeiro foi o líder da fase classificatória e somou apenas uma derrota, para São José, ao longo de toda a primeira parte da competição. O time avançou com 21 vitórias em 22 jogos e 62 pontos.

O Campinas confirmou sua vaga aos playoffs apenas na última rodada da fase regular. Com risco de ser eliminado, o time precisou vencer dois sets do Itambé Minas para garantir a oitava colocação e garantir vaga aos playoffs. Somou 9 vitórias, 13 derrotas e 28 pontos.

Nas semifinais, o Campinas enfrenta o Guarulhos em uma nova série melhor de três para decidir o finalista da competição.

Vitória histórica de Campinas

Pela lógica, o Sada Cruzeiro avançaria tranquilamente às semifinais. Mas essa premissa passou longe de se concretizar. Apresentando um voleibol infinitamente melhor do que o exibido na fase de classificação, os campinenses conseguiram eliminar os atuais campeões da Superliga Masculina fora de casa.

No confronto, ambas as equipes alternaram entre bons e maus momentos na partida. Por conta disso, ao longo dos quatro primeiros sets, as parciais variaram e ambas as equipes venceram seus sets com folga.

Dois nomes se destacaram por Campinas: Maurício Borges, campeão olímpico com a Seleção Brasileira, e Bruno Lima, oposto medalhista em Tóquio 2020 pela Seleção Argentina.

Sem dúvidas, a classificação campinense passa pela mão desses dois personagens, que comandaram as ações ofensivas. No tie-break, Bruno Lima transformou-se numa máquina de rodar bolas e saiu da parcial com grande positividade no ataque.

O Viva Vôlei ficou com Maurício Borges. Miguel López foi o maior pontuador com 25 pontos.