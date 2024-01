No sufoco, São José vence Joinville na Superliga Masculina

Na noite desta segunda-feira (15), São José e Joinville batalharam em um confronto de tirar o fôlego pela 11ª rodada da Superliga Masculina 2023/24. O time paulista venceu por 3 sets a 2 (25x21; 25x23; 23x25; 22x25; 15x11). A partida durou cerca de três horas.

O São José termina o primeiro turno na liderança da competição. O time de São Paulo está invicto e soma 11 vitórias em 11 jogos.

O Joinville está, no momento, na sexta colocação, mas ainda pode ser ultrapassado a depender dos resultados da rodada. A equipe soma cinco vitórias em 11 jogos e quinze pontos.

Douglas Souza, que sentiu o joelho direito na vitória contra o Sada Cruzeiro, havia sido inicialmente preservado, mas precisou entrar no jogo para evitar a derrota.

O São José enfrenta o América Vôlei no sábado (20) às 16h. O Joinville enfrenta o APAN Blumenau, no clássico catarinense, às 19h, também no sábado (20). Ambas as partidas são válidas pela 12ª rodada da Superliga.

Joinville x São José

Em um jogo duríssimo, São José e Joinville jogaram agarrados ao placar praticamente em todo o confronto. Nos dois primeiros sets, o Joinville jogou a maior parte da parcial na frente, mas nos momentos decisivos, o São José se sobressaiu e venceu, abrindo 2x0.

Os catarinenses voltaram para o terceiro set com um poder de decisão maior. Empurrados pela torcida, a equipe cresceu e conseguiu ser mais efetivo nos ataques e nas suas ações de modo geral. Com a melhora, o time conseguiu levar o jogo ao tie break.

Na parcial decisiva, o São José cresceu. Com a entrada de Douglas Souza, a equipe voltou a ser mais agressiva no saque e no ataque e conseguiu sua 11ª vitória na competição.