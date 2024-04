Joinville vence São José e está nas semifinais da Superliga

Na noite desta quarta (10), o Joinville Vôlei venceu o Farma Conde/São José por 3 sets a 1 (28-26, 23-25, 25-23 e 26-24) e está na semifinal da Superliga 2023/2024. No terceiro jogo da série melhor de três das quartas de final, o estreante Joinville visitou o vice-líder da fase classificatória, na Arena Farma Conde, em São José dos Campos (SP), e levou a melhor, virando a série para 2 a 1.

O feito de Joinville foi mais uma surpresa nesta fase da Superliga, onde os piores colocados eliminaram equipes mais bem colocadas na fase classificatória. O Joinville terminou em sétimo, enquanto o São José terminou em segundo. Anteriormente, o oitavo colocado Vôlei Renata eliminou o primeiro colocado, o Sada Cruzeiro.

A partida contou com uma grande atuação da equipe catarinense, que foi efetiva em todos os fundamentos e conseguiu jogar melhor. Com saque forte e sistema defensivo funcionando, o Joinville conseguiu parar o São José, quebrando o passe e forçando o erro do adversário. No primeiro set, a virada de bola catarinense funcionou com os ponteiros Honorato e Leozinho, mas São José veio forte, e o set foi decidido no detalhe. Na segunda parcial, o São José melhorou, liderado pela boa atuação do ponteiro Douglas Souza e levou o set.

No terceiro set, o Joinville foi taticamente melhor e cometeu poucos erros, vencendo a parcial. A quarta parcial foi bem equilibrada, com São José liderando o placar em alguns momentos, mas no final, a parte física e mental dos paulistas pesou, e os catarinenses fecharam o jogo. O maior pontuador do jogo foi o oposto Felipe Roque, com 29 pontos. Pelo lado catarinense, o maior pontuador foi o ponteiro Honorato, com 19 pontos. O melhor jogador da partida foi o central Thales, que foi escolhido pelo público para levar o troféu Viva Vôlei.

O adversário do Joinville Vôlei nas semifinais da Superliga 2023/2024 será o Sesi Bauru. A equipe paulista derrotou o Araguari Vôlei na outra série. A data e o horário dos jogos das semifinais ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Foto: Aiquara Produções/Farma Conde São José Vôlei

Estreante tem feito inédito e vai à semifinal da Superliga

O primeiro set da partida foi disputado no detalhe. Joinville veio com um jogo forte e agressivo. O São José começou um pouco mais devagar, demorando a entrar no jogo, mas quando seu jogo encaixou, disputou ponto a ponto com Joinville. Joinville chegou a ter 18 a 12 no placar, mas viu São José correr atrás do prejuízo e empatar o jogo em 25 a 25. Mas com a parte defensiva funcionando, a virada de bola de Joinville foi mais efetiva e os catarinenses fecharam a parcial em 28 a 26.

Na segunda parcial, São José veio mais motivado, e liderou o placar por boa parte do set. O ponteiro Douglas Souza cresceu na partida, ajudou no passe e virou muitas bolas. O Joinville continuou forte, mas novamente, a parcial foi decidida no detalhe. O São José foi melhor, com o oposto Felipe Roque e o ponteiro João Franck pontuando bastante, e os paulistas levaram a parcial por 25 a 23.

Joinville foi taticamente melhor no terceiro set, sendo efetivo na virada de bola e na marcação de bloqueio. O São José tentou se manter bem no set, correndo atrás do prejuízo com o oposto Felipe Roque fazendo boa passagem pelo saque, mas os catarinenses cometeram poucos erros. Bem no passe, no saque e no contra-ataque, os catarinenses foram superiores e fecharam a parcial em 25 a 23.

No quarto set, os dois times jogaram de forma equilibrada, e sem conseguir abrir muita vantagem no placar. O sistema defensivo de Joinville colocava todas as bolas para o alto, o que deu confiança ao levantador Rhendrick para distribuir bem o jogo. O São José sofreu com o cansaço, com vários jogadores tendo cãibras no meio da partida, mas não se rendeu. O Joinville teve 20 a 17 no placar, mas o São José buscou e fez 20 a 20. Porém, o físico pesou, e os paulistas viram os catarinenses fecharem a parcial em 26 a 24. O maior pontuador da partida foi o oposto Felipe Roque, com 29 pontos. O melhor jogador da partida foi o central Thales, que levou o troféu Viva Vôlei.