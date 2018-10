Previa Millonarios vs. Atlético Bucaramanga: Tres puntos para confirmar la ‘resurrección’

Millonarios y Atlético Bucaramanga, dos equipos que están en proceso de salir de los resultados no tan satisfactorios que venían obteniendo en las fechas anteriores, salvo la última. Hoy, luego de derrotar de visitantes por la mínima diferencia a Once Caldas y Jaguares, respectivamente, en la última fecha, pretenden confirmar que esos resultados no fueron casualidad.

Sacudida ‘azul’

Sí, el presente del equipo que volverá a dirigir Miguel Ángel Russo, información confirmada de última hora, no era el mejor, sin contar la última fecha, pues no habían conseguido resultados satisfactorios, además de no mantener los marcadores a favor, situación que se evidenció de local contra Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba, partidos en los que empató el rival a lo último del tiempo reglamentario.

Por otra parte, en el último compromiso que jugaron los dirigidos por Hugo Gottardi, asistente técnico de Russo, se vio un equipo más ordenado en defensa, rápido en el momento de ir hacia la ofensiva y cuidadoso parar replegarse y defender los ataques del Once Caldas, tal y como se vio en los últimos partidos del semestre anterior.

En cuanto a la formación titular para el partido de esta tarde contra el equipo ‘leopardo’, se espera que la zona de defensores vuelva a estar conformada por Andrés Cadavid y Matías de los Santos; de igual manera se aguarda que en la parte de volantes, Jhon Duque, César Carrillo y Mackallister Silva sean titulares, pues son jugadores que se han encargado de devolverle el equilibrio al medio campo ‘azul’.

Revalidación del ‘leopardo’

Aunque los resultados de los primeros partidos no fueron los mejores, los dirigidos por Diego Cagna, luego del partido que perdieron 2-1 contra América de Cali, iniciaron a mostrar mejoría no sólo en cuanto al dominio de la idea de juego, sino también en la obtención de resultados, muestra de lo anterior son los compromisos que ganaron contra Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba, este último en la anterior fecha de la Liga Águila 2018-I.

Igualmente, en el último partido que terminó con triunfo 0-1 de visitante contra Jaguares, el onceno bumangués hizo un partido inteligente, y aunque fue con rotación de la nómina, el equipo jugó bien, mostró cosas interesantes en la parte ofensiva y en el momento de defender los ataques del onceno rival.

Asimismo, el medio campo es quizá la zona mejor trabajada por parte del cuerpo técnico argentino. Víctor Castillo, Bryan Rovira son los principales intérpretes para apoyar la creación de jugadas ofensivas y también para recuperar el balón. Sherman Cárdenas y Jhon Pérez son los encargados de generar peligro en el área rival y crear jugadas de ataque para sus compañeros.

Probables formaciones titulares:

Millonarios: Wuilker Fariñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, César Carrillo, Mackallister Silva; Cristián Huérfano, Ayron del Valle, Eliser Quiñones.

D.T.: Hugo Gottardi.



Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda; Harold Gómez, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez; Víctor Castillo, Bryan Rovira Juan Jiménez; Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Michael Rangel.

D.T.: Diego Cagna.