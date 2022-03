Martín Cardetti: "Queda esa sensación fea porque se da sobre la hora"

Por los 81 años del club, Independiente Santa Fe se enfrentaba ante Patriotas de visitante por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2022-I. Al minuto 6' del partido, Neyder Moreno hace un remate al arco que da en el palo y en el rebote Jerson Malagón anota el primero para el cardenal. Cuando ya el partido estaba por finalizar, hay un tiro de esquina para el rival y hay falta en el área de Góez hacia Mosquera. El árbitro dictaminó penal y llegó el empate sobre la hora.

El director técnico, Martín Cardetti y el jugador, José Silva dieron sus declaraciones acerca de lo que fue el partido y lo que se sucedió en la cancha tras el empate.

"Creo que por momentos jugamos bien, por momento nos llevaron ellos también, de contra golpes, abriendo las bandas y demás. Queda la sensación rara de un lateral que era para nosotros, cobran para ellos y de ahí viene el corner, viene el penal. Queda esa sensación fea porque se da sobre la hora cuando teníamos un partido controlado", dice Cardetti.

La próxima fecha, habrá clásico en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín', donde Santa Fe debe seguir sumando para no salir de los ocho. "Infortunadamente se nos escapa en una jugada que ya todos vieron. Esperamos pensar en el clásico, en lo que viene. Mañana es otro día, en el que vamos a trabajar y en el que tenemos que sacar el partido que viene adelante", declaró Silva.

"Con el tema arbitral, creo que son humanos y se equivocan. Lamentablemente en los últimos partidos jugaron en contra nuestra, pero bueno. Hay que estar tranquilos, pensar que es así nada más. La sensación del equipo es que por momentos jugamos bien y por momentos no tan bien. Hoy hablaríamos de otra cosa si no hubiese sido por ese empate que nos hicieron sobre la hora", afirmó el director técnico.

El arquero del rojo capitalino, habló de las cosas positivas que tiene el equipo y lo que significa el partido ante Millonarios. "Cuando Patriotas empezó a presionar, creo que nos resguardamos un poco atrás. El segundo tiempo se vio que cuando cogimos la pelota hicimos muchos toques, muchos pases, intentamos llegar y se hizo. Aprovechamos las bandas, los jugadores de buen pie que tenemos para generar pases, merecíamos un poco más. La palabra clásico ya define el partido que viene y es a muerte, a ganarlo todo."

Martín Cardetti habló sobre los jugadores que son titulares y no pudieron estar en el partido de hoy. "Yo no voy a decir si los cambios son buenos o no, creo que eso lo tiene que juzgar los periodistas. Tuvimos bajas porque cuidamos a muchos jugadores también para que no pierdan muchos partidos. Ya la semana que viene tenemos la vuelta de varios y creo que vamos a tener la mayoría del plantel a disposición."

Francisco Meza, el zaguero central volvió a Santa Fe pero debía superar primero una lesión en su rodilla. Se habló que para marzo estaría disponible y más cuando en el partido salió expulsado un central titular, José Ortiz. "'Pacho' Meza hizo fútbol hoy, se sintió bien, es una de las posibilidades que pueda llegar a estar con el equipo pero veremos en la semana cómo evoluciona."