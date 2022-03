Memoria Cardenal: 81 años del 'rey león'

Resumir los 81 años de historia de Independiente Santa Fe no es fácil, no será simple hablar de las hazañas, los triunfos o derrotas del primer campeón colombiano en un poco más de 300 caracteres. Es más siendo sinceros sabemos que incluso los libros se quedan cortos para describir la historia del equipo bogotano.

Y debo ser sincero, porque cuando se me ocurrió este artículo pasaron por mi mente muchas formas de llevar esta columna a buen término y solo espero que sea un buen cierre, la finalización de un ciclo con Santa Fe VAVEL y un texto digno de leer.

Sé que faltarán cosas por contar y ofrezco excusas si paso por alto juegos, momentos o personajes que han hecho parte de la institución, pero como lo dije al principio resumir en este breve espacio es imposible hasta para el más experto.

Algo de la Fundación

Independiente Santa Fe fue fundado en 1941, el 28 de febrero en la capital colombiana y en un céntrico café conocido como el Rhin. Eso es algo que conocemos los hinchas cardenales es más podría asegurar que eso viene en los genes y que los hinchas lo sabemos antes incluso de aprender la palabra mamá. Fundado por ex alumnos del Gimnasio Moderno y en un principio creado para compartir en sus ratos de ocio cuando el deporte rey, era amateur y lejos aún de ser un deporte con torneo oficial.

Fue así como su primera junta directiva de aquel lejano 1941 tuvo como presidente a: Gonzalo Rueda Caro, vicepresidente Luis Robledo, secretario y tesorero, Ernesto Gamboa, capitán del equipo Luis Carlos Reyes. Como reza en las actas de la institución.

Títulos, palmarés, sinónimo de sangre, sudor y lágrimas

Conseguir títulos para el cardenal a través de la historia no ha sido fácil, quizá es por eso que cada trofeo conseguido se disfruta de una manera apoteósica. En la actualidad es el tercer conjunto más laureado con un total de 18 títulos oficiales en sus estantes.

Nueve títulos locales: 1948 - 1958 - 1962 - 1966 - 1971 - 1975 - 2012- 2014 - 2016.

Dos copas Colombia: 1989 – 2009.

Cuatro Súper ligas: 2013 - 2015 - 2017 - 2021.

Una copa Simón Bolívar: 1970.

Una copa Sudamericana: 2015.

Una Suruga Bank: 2016.

Debo aclarar que nací en el año de 1977, lo cual me ha permitido ver múltiples jugadores habilidosos vistiendo la casaca roja y blanco, bueno y varios también con poco talento, pero pensando en las figuras, las que vi y las que no. Hacer un listado es arriesgado e injusto así que simplemente hablaré de los que mi corazón me dicte.

Adolfo 'El Tren' Valencia: El primer ídolo de nuestra generación, una generación que sufría hasta el cansancio por las derrotas y eliminaciones del expreso pero aún así se ilusionaba domingo a domingo cuando 'El Tren', con la casaca 14, destruía las defensas rivales, a Adolfo Valencia le quedó faltando un título al menos con Santa Fe pero a cambio se ganó el corazón de los hinchas que coreábamos "ese es el tren de Santa Fe".

Alfonso Cañón: Que se puede decir del 'maestrito' Alfonso Cañón primero que todo no lo vi jugar, pero recuerdo a mis abuelos y los hinchas de mayor edad hablar de Alfonso Cañón con una fascinación pasmosa. Como si la magia de ese 10 los hubiera dejado marcados de por vida, y no por nada es considerado uno de los mejores futbolistas colombianos y el mejor bogotano en la historia. Cañón el capitán cardenal que de la mano llevó a Santa Fe a los puestos de arriba en los 60 y 70.

Omar Sebastián Pérez: Y si mis abuelos me hablaban de Cañón yo les hablaré a mis nietos de Omar Pérez, de cómo este argentino llegó un día de 2008 a conquistar títulos y corazones para la afición cardenal. De como con él conseguimos el título después de 37 años, una Sudamericana y una Suruga Bank, siendo el primer equipo colombiano en conseguir estos trofeos internacionales; de cómo alcanzamos el sitial que nos corresponde en la historia gracias a su habilidad, capitanía y magia con el balón.

Léider Calimenio Preciado: Goles son Amores…cita una de las frases más ligadas al balón pie y este hombre sí que se supo ganar el amor de todo un pueblo cardenal que disfrutaba los goles del hijo de Colombia. Léider tiene el no pequeño reconocimiento de ser el máximo goleador en los clásicos con 15 dianas. Y 111 anotaciones en su historia como futbolista. Léider siempre goleador, el terror del rival de patio, Léider, 'el papá de las gallinas'.

Julio 'Chonto' Gaviria, Carlos Alberto Pandolfi, Luis Gerónimo López, Juan Carlos Sarnari, Hernando 'Mono' Tovar, Luis Manuel Seijas, Hermenegildo Germán Antón, Domingo González, Ernesto Díaz, Manuel Ovejero, Víctor Campaz, José Mina Camacho, Wilmer Cabrera, Juan Manuel Peña, Eduardo Niño, Jorge Balbis, son tan solo un pequeño ejemplo de los gladiadores que han vestido la casaca cardenal. Claro que faltan y muchos pero para escribir de ellos tendría que haber una columna especial y eso es algo que yo ya no escribiré.

Estadísticas únicas del club:

Primer campeón colombiano, 1948.

Primer equipo en anotar 10 goles a nivel profesional, Santa Fe 10 - Huracán 2.

10 - Huracán 2. Primer equipo en marcar 100 goles en un torneo, 1949 con 101 goles.

Primer equipo en beneficiarse por un autogol, ocurrió en la primera fecha del torneo 1948 ante el Once Deportivo.

Primer gol en contra anulado, primera fecha torneo 1948.

Primer penal desperdiciado, primera fecha torneo 1948 José Lires López.

Primer equipo cuyo arquero marca un gol de cabeza en el torneo colombiano, año 2011 Camilo Vargas al rival azul y blanco en clásico capitalino.

al rival azul y blanco en clásico capitalino. Primer club colombiano en ganar Copa Sudamericana año 2015.

año 2015. Primer club colombiano en ganar la Suruga Bank 2016.

2016. Primer club en salir campeón en Colombia con el equipo femenino.

En pocas se puede decir y repetir hasta el cansancio: Santa Fe primeros para la eternidad.

Esta es una corta historia y un humilde reconocimiento al equipo que nos hace felices, a veces sufrir pero que ocupa ese lugar especial en el corazón. Ese que solo el primero y verdadero amor puede ocupar ese espacio reservado para SANTA FE.