Harlen Castillo: "Yo vengo acá a tratar de sumar"

Harlen Castillo es una de las más recientes contrataciones de la escuadra antioqueña, aún no ha debutado, pero habló sobre sus primeros días y la adaptación al Club: "Feliz por vestir estos colores, feliz por cumplir sueños y la adaptación el equipo me ha ido muy bien, el recibimiento que he tenido acá, me he quedado sorprendido por el reconocimiento que normalmente a uno le hacen cuándo llega a este equipo, por el cariño y el respeto que se nota que hay dentro de Nacional".

Castillo llega a pelear el puesto en la portería con Kevin Mier, un arquero que ha sido fundamental en el último tiempo para Atlético Nacional, Harlen se refirió sobre esta sana disputa dentro del equipo: "La competencia con Kevin Mier creo que ha sido sana, es tranquila, yo desde el primer momento que llegué hablé con él y con los otros arqueros, saben de qué yo vengo acá a tratar de sumar, de esa experiencia que yo he podido tener en Pereira y darla la tranquilidad a él sabiendo de que yo lo voy a apoyar siempre, que voy a estar para él, para que crezcamos los dos; Kevin Mier y los Sub-20 que tenemos nosotros son grandes arqueros, con mucha trayectoria en selecciones, que siempre están dando lo mejor y yo no me puedo quedar atrás, siempre tengo que dar lo mejor y lo máximo para que ellos crezcan y así mismo yo crecer".

Atlético Nacional bajo el mando de Paulo Autuori y desde entrenadores anteriores, viene basando su idea de juego en la salida desde el fondo, en tocar entres su centrales y el portero para lograr avanzar, Castillo se refirió como le va jugando bajo este aspecto del juego con los pies: "Vengo entrenando con los últimos técnicos que he tenido en el Deportivo Pereira me enseñaron mucho de eso, me enseñaron mucho a saber manejar bien los pies, siempre la característica de nosotros fue salir jugando, fue tratar de no rifar y no regalar el balón desde el principio y buen son cosas que ya traigo incorporadas y espero también aportar todo, seguir creciendo y mejorar cada día más".

El encuentro entre Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional será válido por la fecha 3 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I, se llevará a cabo el sábado 4 de Febrero en el Estadio Jaraguay de la ciudad de Montería y tendrá como hora de inicio las 5:45 p.m. hora colombiana.