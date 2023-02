Previa Atlético Nacional vs Once Caldas: duelo para empezar con el pie derecho

Este jueves 26 de enero, Atlético Nacional recibe a Once Caldas en el marco de la fecha uno de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I, ambos conjuntos trajeron importantes refuerzos, por lo que esperan conseguir el triunfo. El fichaje que más se destaca en Atlético Nacional es Cristian Zapata, mientras que el refuerzo que más sobresale en el Once Caldas es Dayro Moreno.

Nacional, por hacer respetar la casa

Atlético Nacional no la pasó bien el semestre inmediatamente anterior, pues tras salir campeón en el primer semestre de 2022, en la segunda parte del año se quedó por fuera de los cuadrangulares semifinales, esto tras ocupar la novena posición con 30 puntos, producto de disputar 20 partidos, de los cuales ganó siete, empató nueve y perdió cuatro, además anotó 31 goles y recibió 25, para una diferencia de gol de +6.

Para la nueva edición de la Liga, el verdolaga presenta varias caras nuevas, se trata de Francisco De Costa que llega procedente de Bolívar de Bolivia, Cristian Zapata que llega desde San Lorenzo de Argentina, Jader Gentil que llega desde Atlético Paranaense de Brasil, Juan Felipe Aguirre que viene desde Montevideo Wanderers de Uruguay, Sergio Mosquera quién llega desde Deportes Tolima, Nelson Deossa quien viene de Junior de Barranquilla y Harlen Castillo quién viene de vestir la camiseta del Deportivo Pereira.

En cuanto a la convocatoria para el debut, el elenco de la capital de Antioquia presenta para el juego frente a Once Caldas la inclusión de dos de los siete fichajes, se trata de; Cristian Zapata y Juan Felipe Aguirre.

Lista de convocados

Once Caldas, por atacar el fortín 'verdolaga'

Once Caldas no tuvo un buen desempeño en la Liga BetPlay inmediatamente anterior, pues tras disputar 20 partidos no logró clasificar a los cuadrangulares semifinales tras quedar en la casilla número 10 con 30 puntos, esto producto de ganar siete partidos, empatar nueve y perder cuatro, además dejó una diferencia de gol de +3, esto tras anotar 21 goles y recibir 18.

Para el inicio de la Liga BetPlay 2023-II, Once Caldas cuenta con un buena cantidad de refuerzos, se trata de Dayro Moreno y Sherman Cárdenas quienes llegan desde el Atlético Bucaramanga; Jhon Pajoy que viene de Junior de Barranquilla; Santiago Jiménez y Santigo Muñoz quienes llegan desde Envigado FC; Andrés Correa que viene de Deportivo Pereira; David Lemos que viene de América de Cali; Luis Miranda que llega de Deporte Tolima y Luis Pérez quién llega de Patriotas Boyacá.

Para enfrentar a Atlético Nacional en la ciudad e Medellín, Once Caldas convocó a seis de sus caras nuevas, los cuales son; Sherman Cárdenas, Dayro Moreno, Andrés Correa, Jhon Fredy Pajoy, Santiago Jiménez, Luis Miranda.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Nacional: Kevin Mier; Andrés Román, Cristian Zapata, Cristian Castro, Danovis Banguero; Yéiler Góez, Yerson Candelo, Nelson Palacio; Dorlan Pabon, Jefferson Duque, Óscar Perea. D.T.: Paulo Autuori.

Once Caldas: Eder Chaux; Santiago Jiménez, Andrés Correa, Fainer Torijano, Alejandro Artunduaga; Leonardo Pico, Juan David Rodríguez; Jhon Pajoy, Sherman Cárdenas, Luis Miranda; Dayro Moreno. D.T.: Diego Corredor.

Equipo arbitral

Central: Wánder Mosquera - Cundinamarca

Asistente Nro. 1: Jorge Sanna - Norte

Asistente Nro. 2: Víctor Wilches - Boyacá

Cuarto Árbitro: Diego Escalante - Antioquia

VAR: Kéiner Jiménez - Cesar

AVAR: Juan Vaca - Bogotá

Observador VAR: Adrián Vélez - Federación

El historial reciente entre ambos equipos se encuentra a favor de Atlético Nacional, pues de los últimos cinco compromisos disputados, el verdolaga se ha impuesto en tres ocasiones, se ha registrado un empate y Once Caldas ha logrado una victoria, en cuento a goles, el historia también lo domina Atlético Nacional con siete goles frente a dos de Once Caldas.

El encuentro entre Atlético Nacional y Once Caldas se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín e iniciará a las 8:20 p.m. hora colombiana, con transmisión de Win Sports + y VAVEL.com.