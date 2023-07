Once Caldas goleó al Cali y da un parte de tranquilidad en el inicio de la liga

Once Caldas vuelve a tomar un respiro en la Liga BetPlay. Tras su último encuentro en el que perdió 3-1 ante Deportes Tolima, los dirigidos por Pedro Sarmiento han cumplido con el compromiso de brindarle a la hinchada y al cuerpo técnico, resultados de buen gusto.

Conmemorando el cumpleaños número 29 del coloso de la 62, el Once Caldas volvió a demostrar que es un equipo que tiene material para brindar un buen espectáculo a nivel futbolístico. Los dirigidos por Pedro Sarmiento, fueron más que su rival, quien se vio vapuleado de goles y no tuvo manera de contrarrestar al blanco blanco, que, desde hace mucho, no se veía tan compacto a la hora de jugar.

Desde el inicio del partido se logró ver como el conjunto manizaleño salió con ganas de salir airoso, esto, debido a que, desde el pitazo inicial, se vio un equipo compacto y muy agresivo cuando tenía la ocasión. Es claro que a pesar del buen resultado que obtuvo el Once Caldas, su pasado en las últimas temporadas sigue siendo un flagelo que lo atormenta, así como a su afición... Juan Frasco, hincha del Once Caldas: "Me gusta verlos ganar, es chévere que el equipo salga adelante (...) pero no nos podemos confiar, porque siempre que pasa eso volvemos a jugar mal".

Cali intentó jugar, pero siempre se encontró con un Éder Chaux muy atento y con Jorge Cardona y Andrés Correa, que brindaron un parte de tranquilidad al cuadro blanco de Manizales; por otra parte, es de resaltar el buen juego de jugadores como Dayro Moreno, Billi Arce y Yéiler Valencia, quienes fueron los autores de los tantos que le dieron la victoria al Once Caldas.

Casi todo el encuentro fue dominado por el Once Caldas, y a pesar de que el Cali trató de buscar huecos para marcar un tanto, le faltó intensidad, agresión, profundidad e ideas claras para poder llegar al anhelado tanto que nunca llegó por parte de los dirigidos por Jaime Pava.

"Un resultado justo para una buena tarde", fueron las palabras de Pedro Sarmiento recalcando la felicidad que le produjo a su plantel el resultado ante el Cali.

Es crucial que el Once Caldas continúe en este proceso que Sarmiento cataloga como: "De mucho futuro", así, al seguir sumando puntos y dando un buen futbol, conseguirán que la afición siga creyendo en el cuerpo técnico, que recientemente ha sido fuertemente criticado por la hinchada.

La victoria ya paso, ahora los dirigidos por Pedro Sarmiento tendrán que pensar en su próximo encuentro contra Águilas Doradas, que será el próximo viernes 4 de agosto a las 8:30 p.m. en el Estadio Alberto Grisales.